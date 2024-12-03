Две украинки вошли в топ-100 женщин мира в 2024 году по версии BBC

Британская компания BBC опубликовала топ-100 женщин мира – в список вошли общественные деятельницы, повлиявшие на общество в 2024 году. В списке можно увидеть активисток, олимпийских чемпионок, певиц и художниц.

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В частности, в топ попали украинки – Ольга Руднева, основательница центра по протезированию Superhumans, и фермер Ольга Олефиренко, осуществившая мечту отца-командующего спецназа ВМС, положившего свою жизнь за Украину на фронте. "Проект BBC "100 женщин" признает, как непрост был этот год для женщин, и отмечает тех, кто благодаря своей устойчивости стремится к изменениям, ведь мир вокруг них также меняется", – говорится на официальном сайте корпорации.

Ольга Руднева

Ольга Руднева, основательница центра Superhumans, специализирующегося на протезировании, реконструктивной хирургии и реабилитации пострадавших от войны, осознала свою миссию вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Для общественной деятельницы воины, потерявшие конечности в результате боевых действий, – это "сверхлюди".

Украинка управляет травматологическим центром Superhumans во Львове, в стенах которого работает команда специалистов. С момента открытия услугами клиники воспользовались более тысячи человек. "Стойкость – это просыпаться каждое утро под звуки сирен и продолжать биться за свою страну. Это давать себе ответ на вопрос "для чего?", вместо того, чтобы застрять на том, "почему я?". Это находить способы сделать больше, имея все меньше с каждым днем", – сказала Руднева.

Ольга Олефиренко

После смерти отца-воина в 2015 году Ольга Олефиренко решила осуществить мечту родного человека. В память о защитнике украинка создала ферму, однако вскоре испытала финансовые трудности и была вынуждена продать всех животных.

Однако это не заставило Олефиренко опустить руки и отказаться от стремлений отца-командующего спецназа ВМС, погибшего на Донбассе. В 2023 году предпринимательница составила бизнес-план и подала на грант от Украинского фонда ветеранов. Получив финансирование, ферма снова открыла свои двери. В этот раз Олефиренко сосредоточилась на модернизации предприятия и применении новых сельскохозяйственных технологий. Кроме того, инициатива фермера создала рабочие места для местной общины.

Напомним, в прошлом году в топ-100 женщин мира по версии BBC попали три украинки – писательница Оксана Забужко, защитница прав детей Елена Розвадовская и советница по вопросам климатической политики Ирина Ставчук. Подробности – смотрите здесь.

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