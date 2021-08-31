Дуэйн "Скала" Джонсон отреагировал на вирусное фото своего двойника-полицейского

Полицейский Эрик Филдс из Алабамы прославился в сети после того, как пользователи заметили его невероятное сходство с голливудским актером Дуэйном Джонсоном по прозвищу "Скала". Сам звезда согласился с этим и отреагировал на своего двойника позитивно.

Кроме лысины, фирменной улыбки и очков-авиаторов "Скалы", мужчина также обладает высоким ростом и массивной мускулатурой. На своей странице в Twitter Джонсон выложил соответствующий пост, в котором назвал мужчину-двойника крутым парнем (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Вау! Парень слева намного круче. Будь осторожен, брат, и спасибо тебе за твою службу. Однажды мы вместе выпьем текилы, и я хочу услышать твои "скалистые истории", потому что я знаю, они у тебя есть!" – говорится в публикации знаменитости.

Видео дня

Поклонники в комментариях назвали мужчин близнецами, которых разлучили в детстве. Они удивились тому, как сильно могут быть похожи между собой чужие люди.

Известно, что 37-летний Филдс уже 17 лет работает полиции округа Морган. После повышения в должности он руководит тактической подготовкой и служит инструктором по огнестрельному оружию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дуэйн Джонсон приобрел просторный особняк в Лос-Анджелесе за 25 миллионов фунтов стерлингов (около 35 млн долларов). Известно, что изначально дом был построен для рок-барабанщика Алекса Ван Халена в 1993 году.