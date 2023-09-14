Друг Украины Лиев Шрайбер и младшая от него на 25 лет жена сообщили, что стали родителями. Фото

Известный американский актер Лиев Шрайбер, который является амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и всячески помогает Украине приближать победу в войне с РФ, объявил, что в третий раз стал отцом. 30-летняя модель Тейлор Ниссен родила 55-летней звезде "Людей Икс" девочку.

Как оказалось, кроха появилась на свет еще 27 августа, однако родители держали радостную новость в секрете. Теперь же на личной странице в Instagram Шрайбер поделился подробностями и показал первые снимки новорожденной наследницы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Девочку назвали Хейзел Би. Звездный папа показал, как дочка своей крохотной ладошкой обхватила большой палец своей мамы.

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"Я очень счастлив, что Хейзел Би наконец-то здесь. Она родилась рано утром 27 августа и с тех пор каждый день является мечтой. Мама и ребенок очень счастливы и здоровы. Спасибо всем за любовь и поддержку", – написал Шрайбер.

На другом кадре актер похвастался ножкой своей дочки.

Стоит отметить, что с появлением на свет Хейзел Би кинематографист стал многодетным папой. Это его третий ребенок. А вот для модели девочка стала первенцем.

Актер воспитывает 16-летнего Сашу и 14-летнего Кая от коллеги Наоми Уоттс. Пара была обручена больше 10-ти лет, но так и не узаконила отношения. Сразу после расставания, в 2017 году, стало известно о романе Шрайбера с Тейлор Ниссен.

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