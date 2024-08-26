Друг Назария Яремчука рассказал, с какой шокирующей просьбой тот обратился во время первой поездки за границу

Народный артист Украины, известный певец и композитор Павел Дворский много лет дружил и работал в одном коллективе с легендой украинской эстрады Назарием Яремчуком. Он был крестным отцом одного из сыновей Дворского.

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Об этом Павел Дворский рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант также признался, с какой опасной просьбой обратился к нему друг во время первого выезда за границу во времена СССР.

"Когда Назарий узнал, что я буду ехать в Канаду, сказал: "Я тебя прошу, будет возможность, хотя несколько минут поговори с моим братом, – вспоминает Дворский свою первую поездку за границу. – Это опасно, потому что его считают изменником СССР, но он не изменял Украине, слова плохого никогда о ней не сказал, любит ее, обожает наш язык". Во время Второй мировой войны Дмитрий Яремчук возглавлял во Львове группу буковинских ОУНовцев. А после войны, не приняв советскую власть, эмигрировал в Канаду. Дмитрий и Назарий – родные братья по отцу, мамы у них разные. Разница в возрасте между мужчинами 37 лет. Назарий родился, когда отцу было 64 года".

"Я сказал Назарию: "Если случится точный момент, использую его", – продолжает Павел. – А следили за нами органы за границей внимательно: выводили из гостиницы, сразу сажали в автомобиль, селили в таких местах, куда человек с улицы попасть не мог. Но нам удалось увидеться с Дмитрием. Встреча была организована украинцами. В одном из ресторанов была назначена репетиция нашего коллектива перед выступлением. Там среди обычных столиков для гостей были изолированные кабинки".

"Мне сказали: "Объяви громко, что идешь помыть руки, а сам направляйся в пятую кабинку, там тебя ждут. Но не задерживайся, потому что будет выглядеть подозрительно". Мне эти минуты от напряжения показались вечностью. Мы обнялись, быстро рассказал о Назарии, о его семье, творческих достижениях. Дмитрий сказал, что верит в то, что они обязательно увидятся. Так случилось, что в следующем году, когда мы уже поехали на гастроли вместе, братья встретились. Надо сказать, что до этого они никогда вживую не видели друг друга", – рассказал Павел Дворский.

Полное интервью с Павлом Дворским читайте здесь на OBOZ.UA.

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