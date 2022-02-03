Дорофеева со стальным прессом запустила челлендж под новую песню

Популярная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в сети отрывок своего предстоящего трека и предложила поклонникам поучаствовать в челлендже, записав танец под новую песню. Артистка показала движения для интернет-флэшмоба в соблазнительном образе.

На видео, которое знаменитость опубликовала в своем TikTok-аккаунте, она танцует в коротком топе, демонстрируя свой стальной пресс. В комментариях поклонники выразили восхищение внешними данными кумира, а также высоко оценили часть нового сингла.

Перед камерой 31-летняя звезда предстала в total black образе. Черные джинсы-"бойфренды" на низкой посадке, короткий мерцающий топ, оверсайз-рубашка и атласные высокие перчатки гармонично сочетались между собой. Певица небрежно уложила пышные волосы и сделала светло-голубой макияж глаз. На заднем фоне на белой стене с помощью проектора отображалась анимация разноцветных сердец.

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"Запрещенная любовь. Разноцветные грехи. На-на-на", – поется в новом треке.

Фанаты начали активно комментировать ролик. Они писали, что с нетерпением ждут релиза нового трека и согласились поучаствовать в танцевальном челлендже.

"Надя, очень ждем релиз!", "Это нереально кайфово", "Теперь ждем премьеру", Вау! Пошла танцевать", "Пресс Дорофеевой – это что-то", – оставляли под видео интернет-пользователи.

Коротко о звезде:

Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева показала фото, на которых предстала в кружевном белье. Также артистка сообщила, что поставила ограничение в соцсетях. По ее словам, она хочет попрактиковать диджитал детокс.