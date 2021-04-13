Дорофеева и Дантес попали в курьез на съемках "Орла и Решки"

Анна Прийма Люди 11:27, 13.04.2021 Обновлено: 11:46, 13.04.2021

Звездные ведущие тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о курьезных ситуациях, которые произошли с ними в Иордании.

Им пришлось подружиться с мулом и получить удар ниже пояса. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

"В Петре был забавный момент: город только-только открылся для туристов, там было очень мало людей, потому мы могли спокойно передвигаться по улицам на гольф-каре. Но, чтобы подняться в гору, транспорт пришлось поменять. Когда мне сказали, что дальше я поеду на… муле, я опешила! – призналась Надя Дорофеева. – Но в итоге мы подружились, и я получила невероятное удовольствие от такого экспириенса. Теперь он входит в топ моих самых классных впечатлений от путешествий!"

Дорофеева на муле
пресс-служба Нового канала

А вот съемочной группе, которая "по-бедному" путешествовала с Дантесом, повезло меньше.

"Я давно не был в таком огромном окружении детей, еще и таких открытых. Один ребенок лет четырех так обрадовался новым людям, что подошел к нашему линейному продюсеру и ударил кулаком, прямым джебом (один из основных видов удара в боксе.) между ног. Никто не понял, что это было, и почему ребенок так радовался", – рассказал Дантес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) во время съемок первого выпуска шоу "Орел и Решка. Новый сезон" отправился в солнечную Боливию. Там он прыгнул с водопада, который находится в национальном парке Амборо.

  • Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова побывала в Кибере – крупнейших трущобах Кении. Там люди живут в грязи, антисанитарии и тотальной бедности.

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