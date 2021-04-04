Дорн выступил на сцене "Голосу країни-11" вместе с участницей шоу

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница Евгения Семехина, которая исполнила известный хит Ивана Дорна под названием "Целовать другого".

В конце сам артист решил спеть на бис свою песню вместе с девушкой. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, после выступления Семехиной оказалось, что в зале присутствовал Дорн, который поднялся на сцену и красиво исполнил композицию с участницей. Судьи отметили, что девушке не стоит участвовать в вокальных конкурсах, поскольку она уже готовая певица.

"Я ни секунды не жалею, что свое место для кражи я оставила именно тебе. Я хочу видеть тебя рядом с собой на афишах. У тебя есть все для того, чтобы становиться звездой. Делай материал, пиши песни, но я считаю, что ты неконкурсная певица. Сегодня я не даю тебе место в кресле", – сказала Дорофеева.

Участница Евгения Семехина Instagram шоу "Голос країни"

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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