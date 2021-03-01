Дом украинского дизайнера Махно взял победу на известном конкурсе. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
10,3 т.
Дом украинского дизайнера Махно взял победу на известном конкурсе. Фото

Дом Шкруба от Сергея Махно победил на всемирно известном дизайн-конкурсе IIDA 2020 Global Excellence Awards. Он был признан лучшим в категории "Большие резиденции" именно благодаря уникальной стилистике.

Так, интерьер оформлен в стиле, который студия называет "современным украинским". Об этом сообщили в пресс-службе дизайнера.

В Доме Шкруба современные решения и тренды переплетаются с традиционными для Украины элементами интерьера. Например, крыша покрыта камышом, стены внутри дома – глиной в технике, которую использовали еще в мазанках, а из посуды здесь – коллекционная и авторская керамика от Махно.

Дом Шкруба от Сергея Махно
Дом Шкруба

Отмечается, что такое название дом получил от вымышленного слова, которым супруги Махно называют друг друга.

Церемония награждения из Чикаго состоялась в прямом эфире. Проекты оценивались на основе применяемых дизайнерских решений, уровня использования материалов, а также совершенства, эстетики, креативности и функциональности. Дом Шкруба стал единственным победителем от Украины.

Как выглядит Дом Шкруба
Дом Шкруба от Сергея Махно победил на всемирно известном дизайн-конкурсе
Дом от Сергея Махно

Напомним, ранее Дом Шкруба от Студии Махно получил "золото" на International Design Awards, A 'Design Award & Competition, а также Гран-при украинского конкурса "Интерьер года".

Еще один проект студии Сергея Махно стал финалистом IIDA 2020 Global Excellence Awards – интерьер квартиры Mazanka Apartment вышел в финал номинации "Малые резиденции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украиналюдишоу-бизнесшоу