Дом украинского дизайнера Махно взял победу на известном конкурсе. Фото
Дом Шкруба от Сергея Махно победил на всемирно известном дизайн-конкурсе IIDA 2020 Global Excellence Awards. Он был признан лучшим в категории "Большие резиденции" именно благодаря уникальной стилистике.
Так, интерьер оформлен в стиле, который студия называет "современным украинским". Об этом сообщили в пресс-службе дизайнера.
В Доме Шкруба современные решения и тренды переплетаются с традиционными для Украины элементами интерьера. Например, крыша покрыта камышом, стены внутри дома – глиной в технике, которую использовали еще в мазанках, а из посуды здесь – коллекционная и авторская керамика от Махно.
Отмечается, что такое название дом получил от вымышленного слова, которым супруги Махно называют друг друга.
Церемония награждения из Чикаго состоялась в прямом эфире. Проекты оценивались на основе применяемых дизайнерских решений, уровня использования материалов, а также совершенства, эстетики, креативности и функциональности. Дом Шкруба стал единственным победителем от Украины.
Напомним, ранее Дом Шкруба от Студии Махно получил "золото" на International Design Awards, A 'Design Award & Competition, а также Гран-при украинского конкурса "Интерьер года".
Еще один проект студии Сергея Махно стал финалистом IIDA 2020 Global Excellence Awards – интерьер квартиры Mazanka Apartment вышел в финал номинации "Малые резиденции".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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