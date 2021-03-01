Дом украинского дизайнера Махно взял победу на известном конкурсе. Фото

Дом Шкруба от Сергея Махно победил на всемирно известном дизайн-конкурсе IIDA 2020 Global Excellence Awards. Он был признан лучшим в категории "Большие резиденции" именно благодаря уникальной стилистике.

Так, интерьер оформлен в стиле, который студия называет "современным украинским". Об этом сообщили в пресс-службе дизайнера.

В Доме Шкруба современные решения и тренды переплетаются с традиционными для Украины элементами интерьера. Например, крыша покрыта камышом, стены внутри дома – глиной в технике, которую использовали еще в мазанках, а из посуды здесь – коллекционная и авторская керамика от Махно.

Отмечается, что такое название дом получил от вымышленного слова, которым супруги Махно называют друг друга.

Церемония награждения из Чикаго состоялась в прямом эфире. Проекты оценивались на основе применяемых дизайнерских решений, уровня использования материалов, а также совершенства, эстетики, креативности и функциональности. Дом Шкруба стал единственным победителем от Украины.

Напомним, ранее Дом Шкруба от Студии Махно получил "золото" на International Design Awards, A 'Design Award & Competition, а также Гран-при украинского конкурса "Интерьер года".

Еще один проект студии Сергея Махно стал финалистом IIDA 2020 Global Excellence Awards – интерьер квартиры Mazanka Apartment вышел в финал номинации "Малые резиденции".

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