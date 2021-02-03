Дом принца Гарри и Меган Маркл показали изнутри. Фото

В сети рассказали, как выглядит новый дом в США принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Стоимость жилья составляет более 15 млн долларов.

Известно, что кухня сделана кремового цвета и оборудована деревянными шкафами и латунными ручками. Об этом сообщает издание Hello! (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, герцог и герцогиня Сассекские вместе со своим сыном Арчи живут в доме в Монтесито, штат Калифорния.

Сообщается, что он обошелся паре примерно в 11,2 млн фунтов стерлингов (более 15 млн долларов). В доме есть девять спален и 16 ванных комнат.

Кроме того, присутствует отдельный гостевой дом с двумя спальнями и двумя ваннами. Еще одна комната, которую пара обнаружила после переезда, – это их гостиная.

Во второй гостиной в доме есть большой кирпичный камин, белые стены, окна с черными рамами и высокое домашнее растение, стоящее в углу.

Отметим, что ранее Маркл впервые продемонстрировала одну из комнат своего жилья, которая украшена красивой мебелью и стенами в кремовых тонах, а также там есть ваза с цветами, свечи и несколько стопок книг.

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