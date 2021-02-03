Дом принца Гарри и Меган Маркл показали изнутри. Фото
В сети рассказали, как выглядит новый дом в США принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Стоимость жилья составляет более 15 млн долларов.
Известно, что кухня сделана кремового цвета и оборудована деревянными шкафами и латунными ручками. Об этом сообщает издание Hello! (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, герцог и герцогиня Сассекские вместе со своим сыном Арчи живут в доме в Монтесито, штат Калифорния.
Сообщается, что он обошелся паре примерно в 11,2 млн фунтов стерлингов (более 15 млн долларов). В доме есть девять спален и 16 ванных комнат.
Кроме того, присутствует отдельный гостевой дом с двумя спальнями и двумя ваннами. Еще одна комната, которую пара обнаружила после переезда, – это их гостиная.
Во второй гостиной в доме есть большой кирпичный камин, белые стены, окна с черными рамами и высокое домашнее растение, стоящее в углу.
Отметим, что ранее Маркл впервые продемонстрировала одну из комнат своего жилья, которая украшена красивой мебелью и стенами в кремовых тонах, а также там есть ваза с цветами, свечи и несколько стопок книг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.
Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.