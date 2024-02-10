Дочь Скрябина показала редкие кадры с папой: на фото Кузьме 29 лет, он очень счастлив. Эксклюзив

Барбара Кузьменко, единственная дочь легендарного музыканта Кузьмы Скрябина, признается, что до сих пор тяжело переживает потерю отца. Жизнь музыканта оборвала страшное ДТП в феврале 2015 года: авария произошла под Кривым Рогом, где внедорожник, которым управлял артист, столкнулся с грузовиком. 46-летний музыкант погиб на месте.

В интервью с OBOZ.UA Барбара Кузьменко рассказала личные истории, красноречиво выдающие характер отношений в семье Кузьмы Скрябина. А также поделилась снимками из семейного архива, которые до сих пор не публиковались.

Барбара признается, что любит пересматривать хронику из домашнего архива, однако добавляет, что порой ей трудно открывать альбомы, потому что раны от потери отца так и не зажили: "Честно признаюсь, бывают моменты, когда мне очень тяжело открывать семейные альбомы. Потеря папы – это боль, которая не проходит, несмотря на прошедшие годы".

"Каждый год второе февраля – это очень непростой день для всех нас, – продолжает наша собеседница. – В мыслях начинаешь возвращаться к тому страшному дню. Я стараюсь с утра пойти в церковь, чтобы побыть там наедине со своими мыслями, с собой. По возможности собираемся семьей. В пандемию ходили в церковь, которая находится рядом с домом бабушки и дедушки. Там проводилась заупокойная служба. А оттуда на кладбище… Знаете, я не могу сказать, что у папы день рождения нам всем хоть немного легче – все равно тяжело".

Барбара говорит, что до сих пор хранит подарки, которые ей дарил папа: "Коллекции конструкторов лего (в свое время я очень этим увлекалась). А еще у меня есть духи, которые он мне когда-то подарил. Я открыла флакон, но не пользуюсь им – храню как память. Он покупал мне многое без меня, сам – и всегда угадывал – и по предпочтению, и по размеру".

В одном из интервью Барбара призналась, что сколько бы времени папа ни проводил с ней в детстве, ей все время казалось, что этого мало. "Постоянно хотелось больше, – говорит сейчас. – С одной стороны, я понимала, что он очень занят, но с другой, мечтала, что этой занятости станет меньше, а для меня – времени больше. Хотя он старался не обделять нас с мамой вниманием. Когда выпадали выходные, вместе ехали на спорт – теннис, сквош – это очень любил".

"А по вечерам, если получалось побыть вместе, смотрели втроем сериалы. Причем далеко не для моего возраста, например, "Побег из тюрьмы" или "Остаться в живых". Мы всегда с родителями были очень близкими, доверяли друг другу безгранично, сейчас такая связь остается у меня с мамой".

Полное интервью с Барбарой Кузьменко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 11 февраля.

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