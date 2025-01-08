Дочь Синди Кроуфорд разорвала отношения с на 10 лет старшим актером, который не ладил с ее родителями: у них был неприятный разговор

Дочь супермодели Синди Кроуфорд – модель Кайя Гербер – разорвала отношения с бойфрендом, актером Остином Батлером, который на 10 лет старше. Вероятной причиной стало плохое общение с родителями избранницы, ведь они долгое время считали, что тот не готов к серьезным отношениям – за 3 года романа он так и не отважился сделать предложение.

Видео дня

Таблоид TMZ сообщает, что расстались влюблены еще в конце 2024 года. Об этом свидетельствует отсутствие Остина Батлера на новогоднем отдыхе в Мексике вместе с семьей Кайи Гербер.

В октябре родители модели якобы имели серьезный разговор с избранником их дочери. Их волновало отсутствием дальнейшего развития отношений.

"Ренди (муж Синди Кроуфорд. – Ред.) и Синди оба любят Остина и считают его своей семьей, но на самом деле это не так. После трех лет отношений с их дочерью Кайей он не показал никаких признаков того, что хочет предложить ей помолвку. Они ни на минуту не думают, что он не серьезно относится к ней, но ему 33 года, и разве не время ему подумать о том, чтобы осесть?" – утверждал Daily Mail инсайдер.

Кайя Гербер и Остин Батлер впервые "засветились" на людях как пара в декабре 2021 года. Они официально обнародовали отношения только в марте 2022 года, появившись на красной дорожке вечеринки, организованной журналом W Magazine. В прошлом году актер также находился рядом с любимой на новогоднем отдыхе в Мексике.

"Остин заверил Рэнди, что его намерения тольно честны и ему нужно немного больше времени. Он указал Рэнди на то, что Кайи всего 23 года. Рэнди мягко ответил, что это лучшие годы ее жизни", – добавил инсайдер.

Уже в сентябре поклонники пары ощутили беспокойство, ведь модель провела свой день рождения в компании, где не было Батлера. А теперь отсутствие актера рядом с моделью на праздновании Нового года 2025 подтверждает предположение о расставании.

Ранее OBOZ.UA писал о тайнах отношений Леси Никитюк. В молодости телеведущая неоднократно увлекалась ди-джеями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!