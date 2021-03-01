Добрынин засветился на съемках российского 'Холостяка'. Фото

Украинский телеведущий, участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, который вскоре станет отцом, принял участие в съемках нового сезона российского "Холостяка".

Соответствующее фото появилось на фан-странице проекта в Instagram. На нем знаменитость позировал рядом с главным героем, исполнителем Тимати (кадр можно посмотреть ниже).

Так, на снимке Добрынин предстал с российским "холостяком", а вместе с ними стояли и другие люди, которые помогают в съемке шоу.

Отметим, что пока неизвестно, почему украинский телеведущий появился в России. Вероятно, после премьеры сезона откроются все карты.

Напомним, Никита Добрынин во время съемок романтического шоу "Холостяк-9" познакомился с Дашей Квитковой. Девушка победила в проекте. Мало каким парам удается после этого продолжать отношения, но Добрынин и Квиткова – стали одними из них.

31 августа 2020 года Никити и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

В январе 2021 года звездная пара сообщила о том, что ожидает первенца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова рассекретили пол ребенка и сообщили об этом поклонникам.