Дмитрий Ступка раскрыл неожиданные подробности о своей любимой: имеет двух сыновей, одному – почти 18

Актер Дмитрий Ступка, с осени 2021 года живущий в США, рассказал о своей любимой, украинской певице Юлии Барабановой. С ней он начал встречаться после развода с блоггершей Полиной Логуновой.

СМИ писали, что у Юлии есть трехлетний сын Марка, однако в интервью OBOZ.UA актер рассказал, что у Барабановой два сына, один из которых уже почти взрослый.

"Старшему сыну Юле будет уже 18 лет, он живет в Европе, – рассказывает Дмитрий Ступка. – Максим – профессиональный спортсмен, с самого детства занимается большим теннисом. Уже выиграл множество турниров и, надеемся, скоро станет чемпионом в этом виде спорта. А Марку недавно исполнилось три года.

Дмитрий Ступка также рассказал, как познакомился с Юлией, которая с началом российского вторжения нашла временное убежище в США.

"Как сказала ее прабабушка, сам Бог меня послал к ней, потому что познакомились мы на Пасху, – говорит актер. – У меня есть коллега по актерскому цеху Мирослава Филиппович – мы вместе работали в нескольких проектах. Обитает здесь, в Лос-Анджелесе, а некоторое время жил в Майами, однако часто прилетал сюда к дочери. У Богданки 25 апреля – день рождения. Приехал в прошлом году ее поздравить, а тут еще и праздник большой".

"Остановился у друга, он сам из Чернигова, живет здесь уже больше десяти лет, – продолжает Ступка. – И тут написала Мирослава: "Приезжай в гости – будем праздновать Пасху. Пожарим мяса – пообщаемся". Мы с другом поехали. И только зашел и увидел эту голубоглазую блондинку – все. Подрались немного яйцами, поели пасок. И завертелось. Впоследствии Юля приехала ко мне в Майами, а когда уехала, я подумал: "Ну что меня здесь держит? У меня и Богдана в Лос-Анджелесе, а теперь и Юля". Сел в автомобиль и ехал за рулем к ним три дня. С Юлией у нас все хорошо – живем вместе".

Полное интервью с Дмитрием Ступкой читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!