Дмитрий Коляденко на камеру позвонил Ирине Билык: от вопроса бывшей у него отняло речь

Хореограф Дмитрий Коляденко заинтриговал романтическим телефонным разговором с бывшей избранницей Ириной Билык. Пара неоднократно подогревала слухи о своем воссоединении, и в этот раз было не исключение. Однако теперь разговор пошел в русло, которого не ожидал Коляденко.

Видео дня

Хореограф был главным гостем программы "Запитала" у телеведущей Надежды Матвеевой и, по правилам, должен был отвечать на вопросы из разных отраслей и периодически просить о помощи знакомых. Одной из них оказалась Ирина Билык, которая перед поставленным вопросом решила шокировать Коляденко своим запросом.

"Кто была твоей любимой женой: первая ли я?", – спросила Ирина Билык и поставила Коляденко в ступор. Он расхохотался и шутливо сделал вид, что связь прервалась.

Первой женой Дмитрия Коляденко была продюсер Елена Коляденко. Их брак длился около 10 лет. Уже через некоторое время хореограф начал жить с Ириной Билык вместе, и продолжалось это 5 лет.

"Ирина и Елена – это лучшие женщины в Украине. Таких, как они, не бывает", – отклонился от ответа на вопрос певицы хореограф.

Под конец программы Дмитрий Коляденко все же ответил на интересующий его экс-любимой вопрос и объяснил, что имеет хорошие отношения и с Ириной Билык, и с Еленой Коляденко.

"Я не могу такое сказать, потому что я с Еленой жил и любил, и люблю ее, 11 лет, с Ириной 5 лет. Что с Еленой 5 лет мы были в войне, воевали после развода, что с Ириной 5 лет. У меня сейчас очень хорошие отношения что с Ириной, что с Еленой, что с Филиппом (сын от первого брака. – Ред.). Не хочу никого обижать, потому что моя душа говорит, что я люблю и Елену, и Ирину, и Филиппа, и всех людей, которые ко мне хорошо относятся", – признался танцор.

В течение шоу Дмитрий Коляденко обращался к Билык разными ласковыми словами.

"Ирина, Иринка! Привет, моя дорогая, любимая!", – говорил он. Артистка также отмечала, что для мужчины недопустимо ее называть официально: "Димусик, "Ирина" – это официально. Говори "любимая Ирусичка".

Ранее OBOZ.UA писал, что после ссоры в мае и окончательного разрыва отношений Ирина Билык через несколько месяцев все же помирилась с экс-любимым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!