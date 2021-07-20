DJ Nana – о свадьбе, шопоголизме и необычных подарках от поклонников. Эксклюзивное интервью

Украинская певица Анастасия Кумейко, известная как DJ NANA, призналась, что она хочет скромную свадьбу. По словам артистки, это мероприятие будет лишь для нее и ее возлюбленного Руслана Квинты.

Кроме того, знаменитость рассказала, что она является безумным шопоголиком и часто тратится на различные браслеты. Подробней об этом – читайте далее в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

– Сами смогли бы прийти в роли участницы на шоу "Співають всі"?

– Уже нет, с возрастом наступает момент, когда ты больше стесняешься. До 20 лет я бегала по всем конкурсам, и мне всегда говорили: "нет". Когда у тебя накопилось определённое количество таких отказов, потом понимаешь, что уже не нужно больше пытаться. И теперь у меня присутствует страх. Так что я бы перед таким количеством состоявшихся артистов, как в этом шоу, не смогла бы выйти.

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– Вы строгий судья в шоу?

– Я буду поддерживать всех максимально, не буду подыгрывать и лукавить, буду судить честно, но максимально обращать внимание не только на вокальные данные, но и на то, как человек смог расслабиться и получить удовольствие во время своего выступления.

– Кому в шоу-бизнесе легче достичь успеха: мужчинам или женщинам?

– Шансы равны, это такая сфера, где неважно какого ты пола, важно с какой самоотдачей ты это делаешь, важно кто с тобой рядом, команда, потому что один в поле не воин.

– У вас есть друзья в шоу-бизнесе?

– Не могу назвать всех друзьями. Например, у меня есть подруга, с которой мы вместе с 18 лет. Человек, с которым мы прошли все этапы жизни: от школы, института, бедности, переезда. Я понимаю, так как с ней, я ни с кем не смогу сблизиться, хотя, конечно, есть знакомства, душевные люди. Но есть и лицемерные. Сейчас подружиться с кем-то заново, пустить в семью – не думаю, но просто хорошо провести время, общаться, возможно.

– Какой самый оригинальный подарок получали от поклонников?

– Лет 10 назад мне поклонник подарил электрическую зубную щетку. Так совпало, что парень, с которым я встречалась 15 лет назад, тоже подарил мне зубную щетку на один из праздников. Я даже задумалась: все ли в порядке у меня с зубами (смеется). А так, я очень люблю самодельные коробочки и игрушки, которые мне дарят. Это бесценно для меня.

– Есть какая-то деталь, без которой не можете представить свой образ?

– Я очень люблю браслеты. У нас с Русланом Квинтой есть традиция, мы в каждой поездке покупаем в местных лавках браслеты, которые для нас что-то обозначают. В обычной жизни у меня есть бренды, которые я коллекционирую. Я шопоголик. Белье, как правило, заграницей покупаю. Но все легендарные бренды у меня лежат дома, и я в основном надеваю их на съемки. В реальной жизни предпочитаю удобные вещи.

– Как дочь Руслана, Лиза, относится к вашему творчеству?

– У меня есть виджеинг DJ Nana, и Лиза мой первый графический дизайнер, которая прописала мне лого, это была наша первая глобальная совместная работа. Я очень счастлива, что Лиза поспособствовала и внесла долю узнаваемости в мой логотип.

– Были покупки в "состоянии аффекта", когда потом думаешь: зачем мне это надо?

– Такое бывает часто. Сейчас заграницу сложно ездить, и я заказываю что-то через байеров. И вот, открываю на почте, и недоумеваю. Моя самая необдуманная, но при этом ни разу не обутая вещь – это босоножки Prada, я купила их в 2006 году. Атласные босоножки баклажанного цвета. Я тогда заплатила за них 700 долларов. Это были все мои деньги, которые я копила еще со школьной парты. Я просто увидела босоножки, и побежала за деньгами. Даже у брата одолжила какую-то сумму, но вот прошло уже много лет, и я понимаю, что ни разу не обувала покупку, только поставила на них профилактику.

– Почему так ни разу не обули?

– Возможно, потому что это была моя самая дорогая вещь, в которую я вложила все финансы, и я до сих пор не могу переступить рубеж каких-то убеждений, чтобы их обуть. Это как люди берегут сервиз на особый случай, трусики на первое свидание и т.д. Правда, на свадьбу эти босоножки не подходят, потому что темные, а первое свидание у меня уже было, в общем с поводом я еще не определилась, на выписку из роддома – подумаю. (Смеется).

– Какой видите свою свадьбу?

– Мы уже 10 лет с Русланом в гражданском браке, и я понимаю, что роспись – это будет формальность, потому что я на стольких свадьбах выступала и столько раз видела, какая это работа для молодоженов, как они переживают о том, кто поел, кто улыбнулся, и прочие хлопоты, и ты не успеваешь понять, что входишь замуж за любимого человека. Я с удовольствием принимаю участие как артист на этих мероприятиях, но для себя я решила, что моя свадьба будет скромной росписью и все. Все-таки это таинство для двоих, на этом я строю наши отношения. Когда мы решим пожениться, не будет фотографий на всех обложках журналов, стриммингов, это будет лишь для нас, должна быть грань, насколько ты далеко пускаешь посетителей в свою жизнь, и я стараюсь охранять данную территорию.

Анастасия Кумейко с двух до семи лет занималась художественной гимнастикой в киевской Школе Дерюгиных. На данный момент она является одной из самых востребованных диджеек в Украине. Ездила на гастроли в Ниццу, Францию, Египет, Турцию, Азербайджан. 35-летняя певица встречается с продюсером, композитором Русланом Квинтой. Пара живет вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Анастасия Кумейко, известная как DJ NANA и бывшая участница женской поп-группы NikitA, позировала полностью обнаженной в новой фотосессии.