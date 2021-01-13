"Дизель шоу" попало в скандал: руководитель проекта "угрожал" журналисту

Руководитель юмористического проекта "Дизель шоу" Алексей Бланарь обвинил одно из украинских СМИ в продажности. Так, мужчина лично позвонил главному редактору, а затем отправил "угрожающее" сообщение.

Соответствующий пост опубликовала шеф-редактор сайта "Детектор медіа" Наталья Лигачева на своей странице в Facebook. По ее словам, она до сих пор не понимает, что это было – розыгрыш "Дизель шоу" или же "серьезный разговор".

Как стало известно, женщине на мобильный телефон поступил звонок от Бланаря, который спросил, зачем издание опубликовало материал про новогодний выпуск шоу, в котором их "облили грязью".

При этом, по словам Лигачевой, голос мужчины был недружелюбный и даже агрессивный.

После этого главный редактор сказала Бланарю, чтобы он написал официальное письмо, если имеет какие-то претензии к тексту новости.

Руководитель юмористического проекта "Дизель шоу" Алексей Бланарь

В результате руководитель проекта добавил, что не будет этого делать, так как "они (СМИ) недостойны".

Когда Лигачева отключилась, ей на телефон пришло сообщение, в котором было сказано:

"Понимаю, что для таких продажных писак деньги не пахнут, но деньги – не главное в этой жизни. И исполнители грязных заказов очень быстро это понимают. Жизнь объясняет".

Сообщение от руководителя "Дизель шоу" Facebook Натальи Лигачевой

Бланарь "угрожал" журналистам Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после новогоднего концерта "Дизель шоу" в сети заметили, что один из их номеров очень похож на выступления 2012 года КВН команды "Станция Спортивная" из Москвы.