Дикусар признался, как пережил разрыв с Шоптенко. Видео

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар признался, что разрыв с Аленой Шоптенко переживал очень долго и болезненно. Но благодаря этим отношениям переоценил много вещей в своей жизни.

Об этом он заявил в интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1". Танцор добавил, что это был ценный и неповторимый опыт в его жизни, поскольку он понял для себя главное – сначала нужно сделать счастливым себя.

"Именно после расставания с Аленой я переоценил очень много вещей. И отношение к себе, и к женщине своей. Сначала надо сделать счастливым себя. Я слишком долго ставил кого-то выше себя в этих отношениях. В частности, Аленку. Мне казалось, что это правильно. Нет, не правильно", – объяснил Дмитрий свою позицию.

Дикусар заявил, что в их отношениях с Аленой никто никого не бросал, а это было полностью обоюдное решение. Но не сразу, поскольку влюбленные то расходились, то снова сходились.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дикусар объяснил, почему до сих пор повенчан с экс-супругой Шоптенко. Он признался, что не существует процесса "развенчивания". По словам хореографа, чтобы получить справку для повторного венчания, нужно заплатить деньги в определенные инстанции.