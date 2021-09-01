Девушка преобразила ванную комнату за 330 грн. Фото до и после

24-летняя Эми Станьер-Джонс за минимальную сумму преобразила ванную комнату. Она сделала душевую перегородку своими руками, поэтому заплатила за необходимые материалы всего 9 фунтов стерлингов (около 330 грн).

Девушка решилась на смелый эксперимент, потому что очень хотела освежить внешний вид комнаты. Об этом пишет издание Mirror (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако когда она попыталась найти душевую перегородку с черным обрамлением, то стоимость готового изделия неприятно удивила Эми. Но поскольку девушка работает графическим дизайнером, она быстро поняла, что и сама в силах справиться с этой задачей.

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Эми купила рулон изоленты за 1 фунт стерлингов, немного черной краски за 6 фунтов стерлингов и кисть за 1,50 фунта стерлингов – это все расходы, которые понадобились для нового стекла с минималистическим дизайном.

Девушка вытерла душевую перегородку, чтобы избавиться от лишней влаги.

Затем она приклеила черную ленту на стекло горизонтально и вертикально, чтобы создать эффект рамки.

А в завершении Эми покрасила рамку вокруг душевой перегородки черной краской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара купила 52-летний фургон за 50 фунтов стерлингов (1815 грн) и смогла изменить его до неузнаваемости. Парню и девушке понадобилось на это не так много денег, поскольку они использовали вещи из вторых рук.