Девушка-пастор бросила церковь ради участия в конкурсе самых красивых ягодиц. Фото

Жительница Бразилии Андресса Урах оставила работу в храме ради участия в конкурсе Miss BumBum. Там выбирают самые красивые в мире ягодицы.

Об этом сообщает издание Daily Star. По словам инсайдеров, чтобы занять первое место – бывшая священнослужительница обратилась за помощью к пластическим хирургам. Урах потратила 50 тысяч долларов на операции, в том числе она внедрила силиконовые импланты в ягодицы и накачала губы.

Отмечается, что Андресса уже пробовала себя в подобном конкурсе в 2012 году. Заняв второе место, девушка посвятила себя религии и в течение шести лет служила в евангельской церкви. В 2021 году она решила вновь побороться за победу и за главный приз – 50 тысяч бразильских реалов. К слову, конкурс пройдет в июле в городе Сан-Паулу.

На данный момент девушка активно ведет страницу в соцсети Instagram, где размещает снимки своей фигуры. На Андрессу подписаны уже 2,5 миллиона человек.

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