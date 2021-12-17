Детское Евровидение-2021: где смотреть прямую трансляцию и как голосовать

Популярный детский вокальный конкурс Евровидение-2021, который состоится 19 декабря в Париже, можно будет посмотреть в 17:00 на телеканале UA: КУЛЬТУРА. В этом году Украину представит Елена Усенко с авторской песней "Важіль".

Отметим, что девочка выступит под номером 12 в парижском концерт-холле La Seine Musicale. Организаторы конкурса уже опубликовали правила голосования на официальном сайте Junior Eurovision.

Граждане Украины могут подать свой голос за Елену Усенко на сайте jesc.tv во время двух периодов для голосования. Они называются "окнами для голосования": первое откроется с 17 декабря 21:00 и продлится до 19 декабря 16:59; второе будет доступно во время конкурса и продолжится 15 минут, после исполнения последней песни на конкурсе.

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Важно отметить, что на каждом этапе можно проголосовать лишь один раз и за свою страну в том числе. Каждому необходимо будет выбрать ТОП-3 участников, чтобы отдать за них голос, который переведут в баллы, суммируют и объявят.

Добавим, что результаты конкурса определяются суммой голосов международных зрителей и национальных жюри (50% от общего количества баллов).

К слову, посмотреть Детское Евровидение-2021 можно будет не только на телеканал UA: КУЛЬТУРА, но и на странице в Facebook Суспільного и официальном сайте конкурса.

Напомним:

В этом году нашу страну представит 14-летняя девочка по имени Елена Усенко. В 2020 году она принимала участие в Нацотборе конкурса и даже попала в финал, однако уступила Александру Балабанову. В 2021 году она вновь приняла участие с песней "Важіль", получила от членов жюри 52 балла, а от зрителей 11 баллов. В ноябре этого года Елена презентовала клип на конкурсную песню "Важіль".

Коротко о конкурсе:

Детское Евровидение – впервые было проведено в 2003 году. Через три года, в 2006, в нем стала принимать участие наша страна. В 2012 году Украина даже стала победителем, благодаря Анастасии Петрик, которая исполнила "Небо".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 14 декабря в Украине стартовал Нацотбор на Евровидение-2022, которое состоится в мае в Турине (Италия).