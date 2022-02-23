Дети Пугачевой с 'оружием' на сине-желтом мате вызвали возмущение в сети

Популярная российская эстрадная певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками видео, на котором ее дети – 8-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины – с макетами гранат в руках ползают по сине-желтым матам. Многие пользователи сети возмутились, увидев публикацию. По их мнению, в сложившейся политической ситуации подобные развлечения выглядят неуместно и даже пугающе.

Ролик 72-летняя артистка разместила на личной странице в Instagram. Она подписала его знаменитым советским лозунгом: "Будь готов! Всегда готов!", а также добавила хэштег "война и мир".

Как можно увидеть на видео, дети в черно-оранжевых спортивных костюмах вместе со своими сверстниками проходят спортивную эстафету в школе. Одним из этапов стало ползание по-пластунски с игрушечными ручными гранатами. После прохождения задания Примадонна с гордостью назвала маленьких Гарри и Лизу защитниками родины.

Видео дня

Интернет-пользователи отметили, что после скандального заявления Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и в связи с напряженной политической ситуацией, подобные детские развлечения воспринимаются дико и пугающе. По мнению комментаторов, такие занятия в учебном заведении пропагандируют агрессию, а маленькие школьники "принимают войну за веселые старты". Подписчики посчитали, что военизированная физкультура, на которой учат обращаться с оружием, воспитывает поколение людей, нежелающих мира.

Кроме того, некоторые фаны акцентировали внимание на цветах матов.

"С гранатами по желтым и синим матам? Не удивлюсь, если их специально постелили", – прокомментировал один из пользователей.

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, народная артистка СССР, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Является лауреатом государственной премии России.

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярный советский и российский юморист Владимир Винокур заявил, что оккупированные Донецкую и Луганскую области стоит присоединить к РФ, поскольку это, по его мнению, "исконно российские территории". Артист поддержал решение Путина о независимости "ДНР" и "ЛНР".