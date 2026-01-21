УкраїнськаУКР
Деньги не пахнут: из российского блогера пытаются слепить "звезду Голливуда" на фоне геноцида в Украине

Анастасия Какун
Люди
3 минуты
498
Пока украинцы продолжают страдать от террористической войны, которую начала РФ на территории нашей страны, российского блогера Анастасию Федько пытаются превратить в "голливудскую звезду". Агент интернет-деятельницы Полина Ниоли "пропихнула" ее на Tea Party премии BAFTA, красную дорожку "Золотого глобуса" и даже помогла получить роль в американском фильме.

Что интересно, продюсер Федько не скрывает, что актерское мастерство блогера было далеко не основной причиной, которая помогла ей присоединиться к созданию ленты. Полина Ниоли активно работала над созданием "идеального имиджа" россиянки в социальных сетях, используя фейковые аккаунты.

Что известно об Анастасии Федько

25-летняя блогер родилась в российском городе Тольятти. Федько росла в среднестатистической многодетной семье, которая, по ее словам, жила в "наркоманском доме". Она поступила в университет Санкт-Петербурга, однако решила бросить учебу и переехала в Грузию. Там блогер выучила английский язык, после чего подала документы в актерскую школу Нью-Йорка, куда со временем была принята.

Именно в Соединенных Штатах Америки Анастасия Федько познакомилась с Полиной Ниоли, которая решила стать ее продюсером и слепить "звезду".

Как россиянка попала на красную дорожку и получила роль в кино

Впервые имя российского блогера появилось в международном информационном пространстве после того, как она появилась на Tea Party премии BAFTA. Там Федько встретилась с мировыми знаменитостями, более того, лично пообщалась с Леонардо Ди Каприо. Россиянка сделала со звездой "Титаника" несколько фотографий, что, по словам блогера, якобы было его инициативой.

Позже Анастасия Федько появилась на премии "Золотой глобус". Попасть на мероприятие блогеру удалось благодаря Полине Ниоли, ведь та отдала ей свое приглашение. Агент усердно работала над тем, чтобы фотографии с Федько появились на официальной странице премии, а ее имя "засветилось" в росмедиа.

Такая деятельность в конце концов дала о себе знать. Популярная американская блогер Хейли Бейли записала совместный ролик с Анастасией Федько. Такая коллаборация очень осчастливила россиян, тогда как для других подписчиков американки стала настоящим разочарованием, о чем они откровенно писали в комментариях.

"Работать с русскими сейчас дико".

"Русские не имеют такой вид, когда приходят в украинские дома".

"Когда россияне в твоем доме, это называется война".

Однако, к сожалению, тот факт, что Анастасия Федько является уроженкой страны-агрессора не стал причиной ее кенселинга и в международной индустрии кино. Она получила роль в американском проекте, опять же, не без помощи агента.

"Полина звонит продюсеру и, говорит: "Слушай, у меня есть Настя, у которой сумасшедшие охваты в соцсетях. Настя у нас хорошая актриса, но таких Насть еще много, так работает индустрия. Но давай ты Настю возьмешь в фильм, у нее вырастет аудитория, которая вся и пойдет на этот фильм". Этот человек видит не только талант Насти, который есть и у других людей, но и медийность, что поможет ему заработать средства", – раскрыла "секреты" своей работы Полина Ниоли.

