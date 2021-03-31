Топ-6 самых откровенных декольте звезд на публике. Фото

Международный день декольте отмечают 31 марта. На каждой красной дорожке можно увидеть обнаженный бюст, который звезды не стесняются демонстрировать.

Селебрити исповедуют золотое правило светских мероприятий: чем откровеннее наряд, тем больше внимания приковано к их образу. OBOZREVATEL собрал фото самых глубоких вырезов в нарядах голливудских звезд, которые взорвали сеть.

Натали Портман появилась на публике с очень глубоким вырезом.

В Лос-Анджелесе на премьеру фильма "Бледная синяя точка" Натали Портман, сыгравшая главную роль в ленте, пришла в наряде с очень глубоким декольте. На ней была облегающая короткая юбка и боди с вырезом.

Марго Робби любит выходить в свет, демонстрируя глубокое декольте.

Каждый светский выход Марго Робби – новая модная сенсация. На премьере фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" актриса появилась в черных брюках и белом жакете на голое тело. Наряд демонстрирует глубокое декольте.

Ким Кардашьян публикует сотни откровенных снимков с декольте в соцсетях.

Известная теледива Ким Кардашьян часто поражает поклонников соблазнительными снимками в соцсетях и появлениями в откровенных платьях на красной дорожке.

Ники Минаж – королева соблазнительных декольте.

Певица Ники Минаж продемонстрировала пышную грудь, которая чуть не выскочила из тесного декольте. Звезда не просто затянулась в корсет, но и обнажила свои прелести так, что их было полностью видно при малейшем движении.

Леди Гага всегда появляется на красной дорожке с глубоким декольте.

Леди Гага просто обожает откровенные наряды, а увидеть певицу на красной дорожке в платье без декольте практически невозможно.

Бейонсе радует поклонников откровенными образами.

Популярная певица Beyonce появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в невероятном наряде, подчеркивающем ее фигуру. Звезда выбрала длинное обтягивающее платье с глубоким декольте. Золотые рукава еще больше привлекли внимание к яркому образу.

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