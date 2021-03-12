Деми Ловато о своей ориентации: я переспала с девушкой и это понравилось гораздо больше

Американская актриса кино и телевидения, певица и автор песен Деми Ловато заявила, что у нее были сексуальные отношения с женщиной, которые ей понравились.

28-летняя знаменитость появилась на обложке американского журнала Glamour, а также дала честное интервью. Она призналась, что сексуальный опыт с женщиной помог ей почувствовать себя лучше.

"Я знаю, кто я и что я, но я просто жду подходящего момента, чтобы раскрыть миру свою истинную сущность. Я переспала с девушкой и подумала: "Это мне нравится гораздо больше". Мне стало лучше. Это было правильным… Я не хотела встречаться с кем-то противоположного пола. Я поняла, что куда больше ценю дружбу с этими людьми", – объяснила знаменитость.

Отметим, что ранее Деми Ловато обручилась с американским актером Максом Эрихом, однако свадьбе не суждено было состояться – в сентябре прошлого года влюбленные расстались.

Спустя некоторое время звезда заявила, что это стало для нее знаком. Она почувствовала облегчение от того, что теперь может жить со своей правдой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деми Ловато перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки наркотиками. Она отметила, что "перешла грань, которую никогда не переходила".