Деми Ловато о своей ориентации: я переспала с девушкой и это понравилось гораздо больше

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Деми Ловато рассказала всю правду о своей сексуальной ориентации

Американская актриса кино и телевидения, певица и автор песен Деми Ловато заявила, что у нее были сексуальные отношения с женщиной, которые ей понравились.

28-летняя знаменитость появилась на обложке американского журнала Glamour, а также дала честное интервью. Она призналась, что сексуальный опыт с женщиной помог ей почувствовать себя лучше.

"Я знаю, кто я и что я, но я просто жду подходящего момента, чтобы раскрыть миру свою истинную сущность. Я переспала с девушкой и подумала: "Это мне нравится гораздо больше". Мне стало лучше. Это было правильным… Я не хотела встречаться с кем-то противоположного пола. Я поняла, что куда больше ценю дружбу с этими людьми", – объяснила знаменитость.

Отметим, что ранее Деми Ловато обручилась с американским актером Максом Эрихом, однако свадьбе не суждено было состояться – в сентябре прошлого года влюбленные расстались.

Спустя некоторое время звезда заявила, что это стало для нее знаком. Она почувствовала облегчение от того, что теперь может жить со своей правдой.

Деми Ловато в фотосессии для Glamour.
Деми Ловато на обложке Glamour.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деми Ловато перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки наркотиками. Она отметила, что "перешла грань, которую никогда не переходила".

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