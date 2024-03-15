'Делали вместе панихиду'. Бурмака рассказала о неожиданном знакомстве с первой женой мужа, за которого дважды выходила замуж

Певица и телеведущая Мария Бурмака официально была замужем дважды – за одним и тем же мужчиной. Продюсер Дмитрий Небесийчук трагически ушел из жизни в январе 2022 года.

В интервью OBOZ.UA, исполнительница, ранее утверждавшая, что считает возобновление отношений с Небесийчуком после первого развода самой большой ошибкой своей жизни, объяснила, почему сейчас предпочитает так не думать. А также рассказала, как недевно познакомилася с его первой женой.

Мария Бурмака познакомилась с продюсером Дмитрием Небесийчуком на одном из музыкальных фестивалей. В браке родила дочь Ярину. Супруги развелись впервые, когда девочке было всего пять лет. Мария объясняла разрыв с мужем его непростым характером: "Он человек с крутым характером. Я смеялась когда-то, что выходила замуж за все Карпаты". Однако через год Мария с дочерью вернулась к Дмитрию, но вторая попытка жить семьей не имела успеха. В одном из интервью Бурмака призналась, что, если говорить о жизненных ошибках, то самое большая – вернуться к мужчине и выйти замуж за него во второй раз.

"Сейчас я так не считаю, – говорит певица. – Бывшего мужа уже нет в живых. Его не стало 24 января, перед войной. И это была катастрофическая погибель. Когда-то я думала, что выйти за Дмитрия второй раз – это была ошибка, но на самом деле, когда потом анализировала, поняла, что не могла поступить иначе. Выходила замуж, потому что очень любила. Когда развелись, а впоследствии захотела вернуться, то потому что продолжала любить. И потому, что это просто я, это мой характер. Вот я такова: даю второй шанс. Но причины, по которым пошла первый раз, не исчезли. Потому пошла во второй раз".

Ранее Мария Бурмака рассказывала подробности гибели бывшего мужа: "Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Он был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но очень многое сделал хорошего. У него был дом, который он очень любил, отстраивал. Наша дочь Ярина там бывала не раз. Это произошло в понедельник, 24 января, он собрался на лыжи, зажег сауну. А дальше или проблемы с сердцем, или заснул – никто не знает, но произошел пожар". Дмитрию Небесийчуку было всего 59 лет.

"Когда человек уходит с этой земли, уже совсем иначе смотришь на какие-то вещи, – говорит Мария Бурмака. – Тем более, вижу, как тяжело пережила смерть отца моя дочь. Поэтому переживаю вместе с ней, и вместе с ней храню память о нем. Более того, до брака со мной Дмитрий был женат, имел еще одну дочь. И когда был год после его смерти, мы поехали все вместе на его Родину, делать там панихиду. Ярина – со мной, Оля – со своей мамой. До этого у меня с Еленой, первой женой мужа, не было никаких контактов, а здесь, при таких обстоятельствах, впервые искренне пообщались. А девушки между собой очень дружны уже давно".

Полное интервью с Марией Бурмакой на OBOZ.UA читайте в воскресенье, 17 марта.

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