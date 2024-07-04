'Даже мама меня не поняла'. Ирина Федишин впервые прокомментировала слухи о беременности

Популярная певица Ирина Федишин впервые прокомментировала разговоры о том, что она ждет третьего ребенка. Новость об этом опубликовали в мае назад все СМИ, после того как певица выпустила клип на песню "Секрет", где предстала с округлым животом.

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С тех пор исполнительница заставила поклонников гадать: это был творческий замысел или артистка в надежде? В интервью OBOZ.UA Ирина Федишин призналась, что пока только мечтает о ребенке – пока она не беременна.

"Мне казалось, если честно, что все поняли, что это был всего лишь клип, – говорит Ирина Федишин. – Но значит – нет. Даже моя мама, которая все-все обо мне знает, посмотрела видеокомпозицию, и говорит: "Я не поняла, что это такое?" Мы родителям не рассказывали, о чем будет клип, только с режиссером это обсуждали".

Тем временем поклонники продолжают писать Ирине в соцсети поздравления: "Какая радость! Поздравляю, Ириночка и Виталик, с третьим ребенком" Так радостно видеть счастливые семьи особенно, когда Бог дарит радость отцовства снова", "Искренне поздравляю с третьей беременностью и всем сердцем желаю всего хорошего! Пусть сбудется ваша мечта и у вас будет дочь", "Приветствую вас с беременностью! Легкие роды".

"Мы думаем о третьем ребенке, но сейчас я не беременна, – признается OBOZ.UA Ирина Федишин. – Мечтаем с мужем о девочке. Даже мой клип – это своего рода посыл о том, чтобы наша мечта сбылась".

Напомним, певица Ирина Федишин замужем за продюсером Виталием Човныком. Влюбленные поженились, когда будущей звезде было всего 19 лет. У супругов двое сыновей – Юрий и Олег. Семья живет во Львове.

Полное интервью с Ириной Федышиной читайте на OBOZ.UA в пятницу, 5 июля.

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