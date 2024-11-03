Давали максимум полгода. Виктор Павлик рассказал о сложной операции: сердце могло остановиться в любой момент

Народный артист Украины Виктор Павлик рассказал о сложной операции на сердце, которую пережил в мае этого года. По словам 58-летнего певца, хирургическая манипуляция продолжалась около четырех часов.

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Исполнитель дал интервью журналистам, в котором заявил, что ему достаточно долго пришлось восстанавливать силы. Знаменитости заменили аортальный клапан.

"Нормальное отверстие клапана 2-3 сантиметра, а у меня было 0,4. Мне профессор сказал: "Я тебе больше полугода не даю. Надо делать операцию". Была очень серьезная ситуация. Я уже задыхался. Особенно когда были блекауты и не было света, я пешком шел на 18 этаж, и постоянно останавливался. Тогда профессор сказал, что если я ничего не буду делать, случится так, что я и шага не смогу сделать, буду задыхаться. Ну и в любой момент сердце может остановиться, оно просто не выдержит", – поделился певец.

Виктор Павлик рассказал, что операция, которая прошла 15 мая, была достаточно сложной и долговременной. Сердце артиста все же перестало биться на полчаса. Исполнитель признался, что около двух месяцев сильно ощущал последствия хирургического вмешательства. Восстановиться звезде отечественного шоу-бизнеса помогла реабилитация, которую он проходил в Закарпатье.

"У меня искусственный клапан, дали гарантию на 40 лет. Ежедневно нужно пить разные таблетки", – отметил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что супруга Виктора Павлика рассказала о хронической болезни, спасение от которой искала по всему миру.

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