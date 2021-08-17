Даша Квиткова засветила фигуру в купальнике после родов. Фото

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая совсем недавно стала мамой, продемонстрировала свою фигуру. Девушка примеряла купальник, который носила еще до того, как узнала, что беременна.

Соответствующие фото Квиткова опубликовала на личной страничке в Instagram-stories. Молодая мама позировала в нежно-голубом раздельном купальнике на тоненьких бретелях у зеркала.

"Внезапно захотелось примерять купальник, который я носила еще до беременности. В принципе не все так плохо, как я думала", – рассказала в stories Даша.

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Напомним:

Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились 20 мая 2020 года в киевском ЗАГСе. Тогда на церемонии присутствовали только близкие родственники и друзья.

Вскоре стало известно, что Добрынин и Квиткова готовятся впервые стать родителями. Они опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые фото с отдыха на Мальдивах.

13 июля 2021 года шоумен и его супруга стали родителями. У пары родился долгожданный сын, которого назвали Львом.

Через 8 дней после рождения сына пара крестила своего малыша. Крестными родителями стали две пары – стоматолог Анатолий и его супруга Катерина, а также блогер Алина Френдий и ее муж Петр.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Квиткова показала поклонникам фигуру в белье через десять дней после родов. Девушка призналась, что ее живот сейчас не в лучшей форме.