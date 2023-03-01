Дантес объяснил, как мужчины-артисты выезжают за границу во время войны, и пожаловался на коллег, которые не возвращаются

Популярный украинский певец, юморист и ведущий Владимир Дантес, как и многие его коллеги, ездит за границу с благотворительными концертами, чтобы напоминать общественности о разрушительной и убийственной войне на Родине, а также собирать деньги на помощь ВСУ и пострадавшим в результате российской агрессии. В связи с этим артисту поступает много вопросов касательно его выезда из Украины в период военного положения, что не разрешается мужчинам призывного возраста. Звезда ответил, как это происходит,

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Дантес объяснил, что для получения разрешения выезда за границу необходимо обратиться с официальным запросом в Министерство культуры Украины. Подробнее об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "ҐРУНТ".

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты, и если все ок – выезжаешь", – поделился исполнитель.

Вместе с юмористом Алексеем Дурневым музыкант планирует посетить с концертами Великобританию и Германию, куда их приглашают фанаты-беженцы из Украины. Однако четких планов Дантес не строит – говорит, что с каждым разом выезжать в Европу становится сложнее и сложнее. Все из-за некоторых коллег-мужчин, которые пользуются своим положением, покидают территорию Украины под предлогом заграничных благотворительных туров и не возвращаются обратно.

Дантес обратился к таким знаменитостям: "Я никак не хочу наступать на вашу безопасность. Возможно, вы думаете, что вам в Украине опасно и вы выезжаете ради семьи. Но тем самым вы подставляете тех, кто выезжает за границу, чтобы что-то сделать для страны. Потому что с каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать".

Шоумен подчеркнул, что ему гораздо проще собирать деньги за границей, чем "у украинцев в Украине".

"Мне морально легче собирать там бабки и привозить их сюда и напоминать: "Алле, война не закончилась". Потому что это очень быстро забывается", – подчеркнул певец, добавив, что на заграничных концертах с Дурневым, которых было всего два, удалось собрать на помощь ВСУ два млн гривен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дантес обратился к мэру Харькова Игорю Терехову, который накануне заявил, что продолжит общаться с земляками на русском языке. Музыкант считает такую позицию неправильной, поскольку именно городской глава должен своим примером поощрять харьковчан переходить на украинский.

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