Данилко – о Михалкове, который поддержал войну в Украине: он сошел с ума, произошли возрастные изменения

Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный в амплуа Верки Сердючки, прокомментировал скандальные заявления российского режиссера и актера Никиты Михалкова о "биоптицах", выведенных для уничтожения россиян. Артист заявил, что пропагандист сошел с ума вследствие "возрастных изменений".

Певец убежден, что из уст Михалкова звучат не шутки или заготовленные реплики Кремля, а реальное мнение. Такой комментарий прозвучал в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению звезды, неадекватное поведение Михалкова проявляется не только в его нелепых вбросах об Украине, но и в манере речи.

"Он сошел с ума. Он просто сошел с ума, и уже давно. Есть такое понятие, как возрастные изменения. Вы даже на этот взгляд его посмотрите, шутки, которые он повторяет каждый раз, эта интонация", – сказал Данилко.

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По словам шоумена, он давно наблюдает за работой путиниста в кино и заметил, что тот начал повторяться в образах и терять способности к профессиональной актерской игре. По мнению украинца, Михалков с возрастом не только растерял здравый смысл, но и стал "профнепригодным".

"Михалков – сумасшедший. Мне кажется, я уже где-то говорил об этом, Вы знаете, вот он – мразь. Вот мразь, правда. И самое интересное – он знает, что он мразь. Это ужасно, когда Бог лишает человека таланта, который у него был", – высказался Данилко.

Напомним: после полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину Михалков обратился к россиянам и якобы просчитал траекторию "зараженных птиц из Украины", которые, по его словам, выведены для уничтожения славян.

Режиссер активно поддерживает путинский режим, уверяя фанатов в том, что Россия вынуждена была напасть на соседнее независимое государство из-за якобы опасности со стороны американских биолабораторий в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году СБУ запретила Михалкову въезжать в демократическое государство. Актер назвал это решение "неожиданным" и сравнил Украину с "фашистской Германией".