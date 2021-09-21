Даниэля Салема заметили в ресторане с таинственной блондинкой: что известно о девушке

Известный ведущий и шоу-мен Даниэль Салем в прошлые выходные был замечен с неизвестной блондинкой. Пара ужинала в одном из заведений в центре Киева.

Как заметили очевидцы, атмосфера встречи была теплой и дружеской. Они много смеялись, Салем держал девушку за руку и находился в прекрасном настроении. Редакция OBOZREVATEL провела собственное расследование, выяснив, что загадочной блондинкой оказалась модель и актриса Ирина Кобзева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Яркая и эффектная девушка стала звездой клипов Сергея Лазарева и Стаса Пьехи, чем вызвала не мало слухов. Сам Стас Пьеха даже намекнул в интервью на возможные отношения между ним и Ириной.

Актриса никак не комментирует такие намеки, а в 20 сентября в ее аккаунте в Instagram появился пост, в котором был отмечен Даниель Салем.

"Несколько дней, которые вернули солнечное, почти весеннее, настроение. Даниель @daniel_jihad_salem, благодарю, надо повторить", – написала девушка.

"Это так круто, когда среди однотонных дел и суеты встречаются такие яркие и незабываемые люди, с которыми ты "на одной волне". И неважно, штиль это или шторм. Можно искренне смеяться и быть настоящей", – добавила Кобзева.

Возникли ли теплые чувства к друг другу у молодых людей и станет ли это большим, чем просто дружба – покажет время. Будем держать Вас в курсе событий.