Что известно о победительнице 'Холостяк-11' Анне Богдан: фото до проекта

Во время финала романтического реалити "Холостяк-11" стало известно, что победительницей проекта стала Анна Богдан – главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор и вручил ей кольцо.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядела Анна Богдан до проекта и узнать более подробнее о том, кто она такая и чем занимается.

Анне Богдан 29 лет и она родом из Киева. Окончила Национальный университет пищевых технологий, получив специальность – маркетолог. Папа Анны – предприниматель, мама пока временно не работает. На данный момент девушка работает турагентом. В своем Instagram она отмечала, что посетила 36 стран.

В школьные годы начала путешествовать, первой страной, которую девушка посетила, была Болгария. В юном возрасте комплексовала по поводу внешности, одноклассники подшучивали над украинкой: она была худенькая, кудрявая и более смуглая, чем остальные.

В ранние годы своей биографии Анна пробовала себя в модельном бизнесе, принимала участие в украинской Неделе моды. Побывала во многих странах, в том числе на Кипре и в Таиланде.

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Анна была замужем за экс-руководителем Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом. Она не уточнила, когда именно произошло знакомство, но рассказала, что отношения длились 3 года, а свадьбу сыграли через полтора года после встречи. Развелась Анна из-за ревности мужа.

В последнее время в своем Instagram Анна писала, что мечтает сыграть роскошную свадьбу, а также планирует иметь троих детей.

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