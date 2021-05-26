Ченнинг Татум показал обнаженное фото из гримерки

Популярный американский актер, звезда фильма "Супер Майк" Ченнинг Татум поделился снимком, на котором позировал обнаженным. Известно, что пикантный кадр был сделан в гримерке на съемках нового фильма "Затерянный город Д".

Соответствующая публикация появилась в Instagram- stories знаменитости (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Татум рассекретил, что для новой роли ему пришлось хорошо потрудиться, чтобы его физическая форма выглядела максимально спортивной.

Так, на снимке актер голышом позировал перед зеркалом, спрятав интимные части тела за полотенцем, которое сверху прикрыл еще и смайлом. Он похвастался мускулистым прессом и накачанными бицепсами.

"Знаете, когда ты в гримерной трейлера голый, держишь полотенце над своим барахлом, ты собираешься сделать что-то на съемочной площадке, к чему тебе придется подготовить свою маму, прежде чем она увидит фильм", – поделился своими размышлениями звезда.

Напомним, что в юношеские годы будущая знаменитость успел поработать строителем, ипотечным брокером, продавцом в магазинах одежды, помощником в лечебнице для животных и – по сообщению журнала Us Weekly – "экзотическим танцовщиком" в стрип-клубе под именем Чен Кроуфорд.

В 2010 году сам актер рассказал австралийской газете The Sydney Morning Herald, что хотел бы снять фильм об этом своем опыте стриптизера, а в 2012 году исполнил главную роль в фильме о группе стриптизеров "Супер Майк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнаженный солист ТНМК "ловил" дзен в лесу. Он позировал с оголенным торсом, а другие части тела были прикрыты рубашкой.