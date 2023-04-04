''Человек, от которого тошнит'': Мишина познакомила сына с его отцом и призналась, почему порвала с ним

Украинская актриса и главная героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина впервые за 11 лет познакомила своего сына Платона с его кровным отцом Александром. Бывший возлюбленный артистки сам вышел с ней на связь и выступил инициатором встречи с наследником. Звезда не стала препятствовать этому, так как думала, что мужчина изменился.

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Об этом Ксюша рассказала в интервью "ЖВЛ". С папой мальчика Мишина разошлась, когда была на 7 месяце беременности. Он не принимал участие в воспитании сына и более того, никогда с ним не общался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто я такая, чтобы не разрешить познакомиться с отцом? Ребенок сам сделал выводы из того маленького времени, который они вместе проводили. Мой ребенок все видел. И я ему все это еще и разложила, рассказала, чтобы это не было какой-то травмой. Но если в жизни будет некая такая травма, я воспринимаю это как задачу, которую он должен решить в своей жизни", – поведала актриса.

Во время встреч Александру не удалось наладить отношения с Платоном, потому Мишина раз и навсегда решила прекратить с ним общение. По ее словам, мужчина снова стал интересоваться ею, и ребенок ему вовсе не нужен.

"Мы встречались, но я снова помахала ручкой и сказала, чтобы этого больше никогда не было, потому что человек не изменился. Знаете, скажу так – не закрытый гештальт был более со мной, чем с ребенком. Я понимала, что ему нужна я, а не ребенок. Я сказала "Нет, все. Не нужно". Я понимала, что на ребенке это плохо сказывается и он начинает задавать вопросы: "А почему вот так?", – объяснила звезда сериала "Крепостная".

К слову, когда мужчина Ксении узнал о ее беременности, он испугался. Брюнетка начала страдать от психологического абьюза, а вскоре и вовсе сбежала от него в Севастополь. На этом общение с бывшим прекратилось. В 2017 году экс-бойфренд решил напомнить о себе – он пришел на спектакль Мишиной в алкогольном опьянении и спустил брюнетку за волосы с лестницы.

"Ты не можешь жить с человеком, от которого тебя тошнит. С абьюзером, с человеком максимально непорядочным. Я сдохну. Я как личность, женщина, мама, я сдохну. Я буду валяться в панических атаках", – резюмировала знаменитость.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ксения Мишина нарвалась на волну гнева в сети из-за фотографий с отдыха. Селебрити вместе с наследником прилетела в Шарм-эль-Шейх, чтобы насладиться египетским солнцем. Украинцы раскритиковали артистку и призвали не публиковать яркие кадры во время войны.

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