Чарльза ІІІ и Камиллу короновали второй раз: церемония прошла в Шотландии. Фото

Король Великобритании Чарльз III и его супруга Камилла в среду, 5 июля, были коронованы второй раз в Шотландии. Торжественная церемония и служба проходили в Соборе Святого Джайлза в Эдинбурге спустя два месяца после официальной коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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Чарльзу вручили сокровища шотландской короны. Королевскую чету сопровождали их главные наследники – принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. OBOZREVATEL собрал снимки с Шотландской коронации суверена.

Известно, что народная процессия началась у Эдинбургского замка и направилась к Западной парламентской площади возле собора. Корону, меч и скипетр, которые являются почетными знаками Шотландии, на церемонию доставили в сопровождении королевской гвардии и почетного караула, сформированного из военнослужащих ВМС, армии и Королевских ВВС.

На церемонии присутствовало около ста человек. С речью выступил, в частности, первый министр Шотландии Хамза Юсаф.

Корону со старейшими в мире драгоценностями, а также скипетр и государственный меч монарху передала олимпийская чемпионка по гребле Кэтрин Грейнджер. Отмечается, что специально для коронации для Чарльза III изготовили новый меч, поскольку существующий с XVI века стал слишком хрупким.

Интересно, что корону на голову суверена во время коронации не надевали. Чарльз лишь подержал символ власти в руках. Это связано с тем, что Шотландия является частью британского королевства, то есть сын Елизаветы ІІ автоматически стал королем всех земель еще во время основной церемонии в Лондоне.

Для торжества король и королева надели мантии Ордена Чертополоха, которые считаются величайшим рыцарским орденом Шотландии. В таком же наряде, а также форме Королевских ВВС с медалями и подвязками появился принц Уильям. А вот Кэтрин появилась на публике в синем платье-пальто с бархатным воротником от Catherine Walker & Co и шляпе в цвет от Philip Treacy.

После завершения церемонии в Эдинбургском замке дали салют из 21 пушки, а над замком состоялся воздушный парад в исполнении Красных стрел Королевских ВВС.

Как писал OBOZREVATEL ранее, второй день праздничных мероприятий в честьофициальной коронации Чарльза III в Лондоне закончился помпезным концертом, где выступили Кэти Перри, Лайонел Ричи и другие звезды. Слово взял также сын правителя, герцог Уельский Уильям, трогательно обратившийся к папе. Все подробности – в нашем материале.

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