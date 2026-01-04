Чарльз III вспомнил самый экстремальный официальный визит, который едва не стоил ему жизни

Король Великобритании Чарльз III совершил много официальных визитов в разные уголки мира, однако один из них оставил в его памяти особый след. В 1975 году монарх, который тогда еще носил титул принца Уэльского, принял участие в экстремальной экспедиции в Северо-Западный проход Канады, где едва не попрощался с жизнью.

Видео дня

Дело в том, что из-за ужасных погодных условий и низкой температуры воздуха участникам поездки пришлось бежать за собачьей упряжкой, что было очень опасно, учитывая большое количество одежды на них. Как сообщает Woman & Home, об этом Его Величество рассказал в документальном фильме "Королевский арктический вызов Стива Бекшелла".

Вспоминая эту экспедицию, исследователь поинтересовался у Чарльза III, какой момент оказался для него наиболее потрясающим. На это король без лишних раздумий ответил: "Погружение под лед. Это я хорошо помню. А еще, проблемы с собачьими упряжками, потому что перед моим приездом выпал снег. Было слишком много рыхлого снега. Собаки не могли тянуть упряжки. Поэтому мне пришлось бежать за ними, что едва не убило меня, одетого в такое снаряжение".

Когда Стив Бекшелл спросил у Чарльза III, не возникает ли у него желание вновь пережить эти эмоции, просматривая архивные кадры, Его Величество со смехом отметил: "Слава Богу, что в те времена я был юным. Сейчас я бы ни за что не выдержал этого".

По словам доктора Джозефа Б. Макинниса, который тогда погружался под воду вместе с Чарльзом III, он был удивлен столь эмоциональной реакцией монарха на увиденное. Дайвер сказал: "Он смотрел так внимательно, будто пытался понять или впитать то, что видел. Я понял, что он смотрел тремя глазами – двумя на голове и одним в сердце. Это казалось очень глубоким моментом, будто он уже чувствовал, насколько все это было хрупким".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что кузен короля Великобритании стал мемом, когда приехал на велосипеде на одно из важнейших событий года во дворце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!