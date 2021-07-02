Бывшая жена Джонни Деппа стала матерью. Фото
35-летняя голливудская актриса Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, неожиданно сообщила о том, что стала матерью. 8 апреля на свет появилась ее дочь – Уна Пейдж (Oonagh Paige). Звезда утверждает, что захотела ребенка еще четыре года назад, однако планировала сделать это "на своих условиях".
О радостном событии звезда объявила общественности только в четверг, 1 июля. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram. "Моя личная жизнь никого не касается, но я также понимаю, что характер профессии обязывает. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж. Она начало моей оставшейся жизни", – написала знаменитость.
Издание Page Six со ссылкой на свои источники пишет, что ребенка для Эмбер Херд родила суррогатная мать. Актриса якобы сама "не может выносить ребенка".
"Уна просто великолепна, а Эмбер в восторге, – отмечает источник. – Она всегда знала, что хочет быть мамой, и ее самое большое желание сбылось. Она очень благодарна замечательной женщине, которая ей помогла начать новый этап в жизни".
Сейчас Херд состоит в отношениях с кинематографистом Бьянкой Бутти. Пара встречается с января 2020 года. Однако Эмбер приняла решение завести ребенка самостоятельно и "гордится" этим.
Актриса снимется во второй части фильма "Аквамен" с Джейсоном Момоа в главной роли вопреки протестам фанатов ее бывшего мужа Джонни Деппа, которые требовали отстранить ее от роли Меры – принцессы атлантов.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Высокий суд Лондона отклонил этот иск и признал актера виновным.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Деппа разоблачили экс-жену актера в сексе втроем с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь. На очередном заседании была обнародована личная переписка актрисы и гендиректора SpaceX Илона Маска. Бизнесмен предлагал организовать "круглосуточную охрану" для Херд после ее разрыва с Джонни Деппом.