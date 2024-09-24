Была тетей Жадана: в 75 лет умерла известная украинская поэтесса Александра Ковалева

Украинский писатель и певец Сергей Жадан сообщил о смерти известной харьковской поэтессы Александры Ковалевой. Через два месяца она должна была праздновать свое 76-летие, но сердце женщины остановилось ночью 24 сентября. Причина смерти и другие детали пока неизвестны.

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Александра Ковалева была тетей Сергея Жадана. Он часто в юности гостил у нее в Харькове, а теперь вынужден сообщать об утрате близкого человека.

"Сегодня ночью умерла Александра Ковалева – украинская поэтесса, переводчица, педагог, общественный деятель. Моя тетя", – пишет Сергей Жадан.

Александру Ковалеву можно было узнать по псевдонимам: Олеся Шепитько, Алекс Шмидт и Сандра Флюстерлинг. Ее творческое наследие в основном состояло из поэтических сборников, повестей и переводов романов.

Почти всю жизнь поэтесса прожила в Харькове и преподавала на факультете иностранной филологии Харьковского национального педагогического университета. Часто она писала для немецких периодических изданий, а ее поэзию переводили и публиковали на английском, белорусском, молдавском, немецком и русском языках.

"Только вдуматься, сколько в ее образе ипостасей: опытность педагога, растрепанность украинского человека земли, философия сердца слобожанского лирика, свежесть современной прозы, рацио немецкого реалиста, экспрессия немецкого романтика, трогательность ребенка... И все при том, что Александра Ковалева – монолит, столб силы, света и нерушимой жизненной позиции – позиции правды, честности, человечности. Маленькая тонкая свеча..." – именно так в 2018 году описывали Александру Ковалеву представители Национального союза писателей Украины, к которому женщина присоединилась в 1983 году.

В одном из своих интервью поэтесса вспоминала, как натолкнула Сергея Жадана избрать писательский путь. Она высоко оценивала поэзию писателя, а от его прозы требовала большего.

"Талантливого племянника я воспитывала с детства! Говорила ему: тебе надо писать... А то бы он, может, футболистом стал. Оживленным ребенком был, всем интересовался. Поэзию Сергея я, без сомнения, ставлю высоко. Она динамична, интересна своими неожиданностями, оксюморонами. Хотя могу и критиковать его – за одноплановость: слишком громкий у него социальный акцент. Так писал Брехт. Но Брехт так писал недолго. Сергей – не только автор социальных баллад, он тонкий лирик, он доказал это еще в своей ранней юности. Мне бы хотелось, чтобы этой своей лирической грани он не изменял. Что касается прозы – прозу я предпочитаю немного другую. Более насыщенную, с густым содержанием. В прозе Сергея мне несколько не хватает многомерности, стереоскопичности, глубины", – говорила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что на войне погиб Тарас Илья – сын украинских поэтов Валентины Отрощенко и Валерия Ильи. Он был лауреатом премии имени Олеся Гончара в 2013 году за сборник стихов "Коріння океану".

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