Букеровская премия 2024 года объявила длинный список номинантов: 13 книг, которые стоит прочитать

Организаторы Букеровской премии 2024 объявили длинный список, из которого 16 сентября выберут шестерку лучших для соревнования за золотую статуэтку. Всего номинантов было 156, поэтому выбрать из них "Букеровскую дюжину" 13 лучших было тяжело.

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В состав жюри вошли писатели Эдмунд де Ваал, Сара Коллинз, Июнь Ли, редактор раздела художественной литературы Guardian Джастин Джордан и продюсер Нитин Соухни. В частности, в списке появились три дебютных романа. Лонглист был опубликован на сайте Букеровской премии.

"В нем представлены черные комиксы, эпопеи многих поколений, размышления о боли изгнания, а также криминальная сказка, шпионский триллер, непоколебимый рассказ о боксе для девушек и переосмыслении классики XIX века", – прокомментировали на сайте жанровую разновидность избранных книг.

Кто вошел в лонглист:

Томми Орандж – Wandering Stars ("Путешествующие звезды"); Колин Барретт – Wild Houses ("Дикие дома"); Энн Майклз – Held ("В плену"); Рэйчел Кушнер – Creation Lake ("Озеро сотворения"); Клер Мессуд – This Strange Eventful History ("Эта странная, наполненная событиями, история"); Ричард Пауэрс – Playground ("Детская площадка"); Сара Перри – Enlightenment ("Просветление"); Саманта Гарви – Orbital ("Орбитальный"); Персиваль Эверетт – James ("Джеймс"); Яэль ван дер Вуден – The Safekeep ("Хранилище"); Хишам Матар – My Friends ("Мои друзья"); Шарлотта Вуд – Stone Yard Devotional ("Благочестие каменного двора"); Рита Буллвинкель – Headshot ("Выстрел в голову").

Главными условиями, по которым можно было подать заявку на участие, были: написание романа на английском языке и издание в Великобритании и Ирландии.

Участников шортиста объявят уже 16 сентября. В частности, каждый попавший в него получит по 2500 фунтов стерлингов (приблизительно 130 тысяч гривен) и издание своей книги в фирменной обложке.

Имя победителя станет известно 12 ноября. Его объявят в Лондоне на торжественной церемонии. Помимо признания в мире, писатель также получит 50 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 млн гривен).

Что известно о Букеровской премии

Букеровская премия – одна из самых престижных книжных премий в мире. Первое ее вручение состоялось в 1969 году.

В прошлом году победителем стал Пол Линч, представлявший свой роман "Пророческая песня". Через неделю после победы продажи книги увеличились на 1500%.

Ранее OBOZ.UA писал, что кинопремия "Золота Дзиґа 2024" объявляла лонглист участников. Среди них были как известные мировые фильмы, так и те, о которых украинцы почти ничего не знают.

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