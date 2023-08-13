'Бухают, курят и лапают девочек с 12 лет': Олег Скрипка, у которого мама россиянка, поделился воспоминаниями о российском селе

Известный украинский музыкант Олег Скрипка родился и рос не в Украине, поскольку его мама – россиянка. В детстве будущий артист ездил как в украинское, так и в российское село к бабушкам и дедушкам. Колоссальная разница между ними сильно поразила тогда еще маленького Скрипку. Он до сих пор отчетливо помнит, какой мерзкой была деревня в России, куда он отказывался приезжать.

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Вместе с тем лидер группы "Воплі Відоплясова" (ВВ) четко помнит, каким красивым, чистым, облагороженным было украинское село. Больше всего его впечатлили люди, которые обладали, как выразился сам Скрипка, присущим украинцам благородством. Своими воспоминаниями звезда поделился в подкасте на YouTube-канале STAND UP BATTLE.

"Я приезжаю в украинское село. Там дети называют своих родителей на "Вы", "садок вишневий коло хати", чистенько, асфальтированная дорога, газ, все красиво-богато, у каждого есть огород. У меня у бабы с дедом столько гектаров было! Дома постоянно борщи, вареники", – вспомнил Скрипка.

А вот деревня в России навсегда будет ассоциироваться у артиста с алкоголем, невоспитанностью и бедностью. Сравнив приезд к родственникам в РФ с поездкой в Украину, Скрипка больше не захотел возвращаться в российское село.

"Я приезжаю в Россию до своего деда. Там нет сада, нет огорода, земляной пол. Люди любят побухать, но до самогона не доходило, потому что все выпивалось на уровне браги. И мама говорит: "Иди погуляй со своими сверстниками". Я выхожу – парням и девочкам по 12 лет. Они сидят бухают портвейн, парни лапают девочек, курят, матюкаются. А это было уже после украинского села, где такие анекдоты, ласковый юмор, вот эта мягкость, которая меня впечатлила. И я ушел, попросил маму больше туда не приезжать", – рассказал музыкант.

Как писал OBOZREVATEL, Скрипка до 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, нередко ездил со своей группой "Воплі Відоплясова" (ВВ) на концерты в РФ. Артист признается, что не видит в этом ничего плохого, поскольку все заработанные во время гастролей деньги, вкладывал в развитие украинской культуры.

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