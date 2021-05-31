Брук Шилдс – 56: редкие фото секс-символа 80-х в молодости

В понедельник, 31 мая, культовой супермодели, секс-символу 80-х годов Брук Шилдс исполняется 56 лет. В честь этого появились редкие кадры знаменитости в молодости.

Карьера звезды как модели началась в середине 1970-х годов, когда она была еще ребенком. Первой актерской работой девочки стало участие в сериале "Слоновая кость", снятом Франческо Скавулло. Ее агентом была Эйлин Форд. Подробней о жизни знаменитости – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Шилдс стала популярной благодаря главной роли в фильме "Голубая лагуна" – она принесла ей мировую известность. За роль Эммелин она была номинирована как лучшая актриса года на премию "Молодой актер". И за эту же роль в 1981 году получила антикинопремию "Золотая малина" в номинации "Худшая женская роль".

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С 1997 года по 1999 год была замужем за знаменитым теннисистом Андре Агасси. С 2001 года замужем за американским сценаристом, режиссером и продюсером Крисом Хенчи, с которым познакомилась в 1999 году во время работы над комедийным телесериалом "Непредсказуемая Сьюзан". В браке родились две дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, папарацци засняли Брук Шилдс на улицах Нью-Йорка без грамма макияжа.