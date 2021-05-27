Бритни Спирс показала архивное фото с маленькими сыновьями

Американская поп-певица и актриса Бритни Спирс поделилась с поклонниками архивным фото, на котором показала своих сыновей – Шона и Джейдена. Знаменитость позировала с мальчиками в бассейне.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Таким образом исполнительница в который раз решила доказать, что она всегда заботилась о детях и действительно их любит.

Так, в кадре Спирс была одета в белый раздельный купальник, а свой пляжный образ она дополнила аксессуарами – солнцезащитными очками, кулоном и браслетом. Рядом с ней находились ее сыновья в нарукавниках для плаванья и кепках.

"У меня были очень маленькие дети… Во всех бассейнах, в которые мы ходили, все дети подбегали ко мне, потому что я всегда приносила больше всего игрушек. Я настоящая мамочка!" – подписала снимок певица.

Напомним, в сентябре 2019 года Бритни Спирс получила 30% опеки над детьми после инцидента между ее старшим сыном Шоном и отцом Джейми. Тогда бывший супруг Бритни обвинил Джейми Спирса в избиении Шона.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бритни Спирс заявила, что боится своего отца и поэтому не будет давать концерты, пока он имеет над ней власть.

Ранее судья Верховного суда из Лос-Анджелеса отказала певице в ее просьбе отстранить отца Джейми Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 12 лет.

Спирс после длительного перерыва выпустила ранее неизданный трек под названием Swimming In The Stars.