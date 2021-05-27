Бритни Спирс показала архивное фото с маленькими сыновьями
Американская поп-певица и актриса Бритни Спирс поделилась с поклонниками архивным фото, на котором показала своих сыновей – Шона и Джейдена. Знаменитость позировала с мальчиками в бассейне.
Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Таким образом исполнительница в который раз решила доказать, что она всегда заботилась о детях и действительно их любит.
Так, в кадре Спирс была одета в белый раздельный купальник, а свой пляжный образ она дополнила аксессуарами – солнцезащитными очками, кулоном и браслетом. Рядом с ней находились ее сыновья в нарукавниках для плаванья и кепках.
"У меня были очень маленькие дети… Во всех бассейнах, в которые мы ходили, все дети подбегали ко мне, потому что я всегда приносила больше всего игрушек. Я настоящая мамочка!" – подписала снимок певица.
Напомним, в сентябре 2019 года Бритни Спирс получила 30% опеки над детьми после инцидента между ее старшим сыном Шоном и отцом Джейми. Тогда бывший супруг Бритни обвинил Джейми Спирса в избиении Шона.
Коротко о знаменитости:
Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бритни Спирс заявила, что боится своего отца и поэтому не будет давать концерты, пока он имеет над ней власть.
Ранее судья Верховного суда из Лос-Анджелеса отказала певице в ее просьбе отстранить отца Джейми Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 12 лет.
Спирс после длительного перерыва выпустила ранее неизданный трек под названием Swimming In The Stars.
Также вышел документальный фильм о Бритни Спирс. В сюжете рассказывается о жизни знаменитости, ее карьере, отце, который взял над ней полную опеку в 2008 году, и движении #FreeBritney.