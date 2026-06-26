Британскому блогеру грозит расстрел в Дубае: интернет-знакомство обернулось для нее катастрофой

23-летнего британского блогера Брук Джордж могут приговорить к смертной казни в Дубае после того, как она убила 26-летнего мужчину, с которым познакомилась в интернете. Девушка утверждает, что действовала исключительно в целях самообороны, однако правоохранительные органы обвинили ее в умышленном совершении преступления. Если инфлюенсера все же признают виновной в убийстве, ей грозит расстрел.

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Об инциденте сообщили представители правозащитной организации Detained in Dubai. По данным организации, Брук Джордж познакомилась с мужчиной в социальной сети Facebook и со временем решила поехать к нему в Дубай. Во время первого визита, который длился около недели, она наслаждалась компанией спутника, а вот вторая поездка в Объединенные Арабские Эмираты обернулась для нее катастрофой.

Как утверждает Брук Джордж, мужчина стал гораздо более "контролирующим и агрессивным", более того, купил ей билет только в одну сторону. Они провели вечер в местном баре, после чего, по словам блогера, пьяный спутник напал на нее в автомобиле, а затем продолжил избиение в квартире.

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По данным Detained in Dubai, после инцидента Брук Джордж в панике связалась с семьей и хотела как можно скорее покинуть Дубай. Благодаря помощи друзей блогеру удалось забронировать билет на авиарейс домой, но, когда она вернулась в квартиру, чтобы забрать чемоданы, увидела, что ее вещи были разбросаны, а паспорт исчез. Сообщается, что инфлюенсер умоляла мужчину отдать документы, но вместо этого получила сильный удар по лицу. Как отметила Брук Джордж, в тот момент она сильно испугалась за свою жизнь, поэтому схватила кухонный нож и ударила нападавшего, пытаясь защититься.

"Когда я разговаривала с Брук сразу после инцидента, она была ужасно напугана. Я никогда в жизни не видела свою дочь такой испуганной. Она безудержно плакала. Я заметила, что один ее глаз сильно опух. Как мать Брук, я глубоко обеспокоена ее благополучием. Я твердо убеждена, что она отчаянно пыталась добраться до дома и сбежать от того, что с ней произошло", — сказала мама блогера.

Брук Джордж была арестована утром 22 июня. В настоящее время ее удерживают в полицейском участке Бур-Дубая, где, по информации Detained in Dubai, она была вынуждена раздеться догола перед мужчинами-правоохранителями для прохождения досмотра. Блогеру якобы даже не дали возможности связаться с британским посольством.

"Власти должны расследовать обвинения Брук с такой же серьезностью, как и обвинения против нее. Несколько свидетелей заметили видимые травмы сразу после инцидента. Вместо того чтобы относиться к Брук исключительно как к подозреваемой в убийстве, следователи должны также проверить, не стала ли она жертвой серьезного насилия и возможной эксплуатации. На время проведения расследования ей должна быть предоставлена защита, надлежащая медицинская помощь, юридическое представительство и немедленная консульская помощь со стороны Великобритании", – подчеркнула организация Detained in Dubai.

Как ранее писал OBOZ.UA, британскую студентку Мию О'Брайен приговорили к пожизненному заключению в Дубае. Как отметила мать девушки, она попала в круг не тех "друзей" и совершила очень глупую ошибку, за которую теперь расплачивается.

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