Британка купила пальто и нашла в нем удостоверение заключенного. Фото крика о помощи

24-летняя британка случайно обнаружила в подкладке нового пальто удостоверение китайского заключенного. Женщина боится, что это может быть крик о помощи.

Она приобрела верхнюю одежду от модного бренда Whispering Smith за 50 фунтов стерлингов (1800 грн). О неожиданной находке жительницы Великобритании сообщило издание Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новое пальто было доставлено через интернет-компанию My Shoe Store в город Норвич, дислоцирующийся в Восточной Англии. После того, как британка, оказавшаяся работником Национальной службы здравоохранения (NHS), примерила покупку, она обнаружила удостоверение заключенного из Китая.

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"Я работаю в Национальной службе здравоохранения и забочусь о том, чтобы у людей была лучшая жизнь. Это может быть крик о помощи", – сказала женщина.

Британка считает, что удостоверение оказалось там не случайно. По ее мнению, на фабрике по изготовлению одежды используют рабский труд, поэтому заключенный попытался подать сигнал о своем местонахождении.

Представитель правозащитной организации Amnesty International заявил, что все компании обязаны уважать права человека во время своей деятельности в Китае или любом другом месте мира.

Представители Whispering Smith не ответили на запрос журналистам, поэтому пока неизвестно, как удостоверение попало в пальто.

Отметим, что в 2015 году клиенты другого поставщика одежды Primark жаловались на то, что нашли в покупках послания от китайских граждан. Однако тогда фирма опровергла все слухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Беларуси задержали активиста со странными документами. На местном телеканале продемонстрировали удостоверение с символикой СБУ и изображение Степана Бандеры.