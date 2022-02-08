Брежнева прокомментировала выступление дочери Меладзе на 'Голосі країни', хотя они и не общаются

Популярная украинская певица Вера Брежнева, несмотря на то, что вовсе не поддерживает общение с дочкой своего супруга, известного российского композитора Константина Меладзе Лией, прокомментировала ее выступление на шоу "Голос країни-12". Знаменитость сказала, что гордится ею.

Соответствующее признание она сделала на личной странице в Instagram-stories. Брежнева опубликовала скриншот выпуска шоу с выступления Лии Меладзе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Гордимся нашей девочкой", – написала Вера Брежнева, тегнув профиль 17-летней певицы в социальной сети.

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К слову, в одном из интервью Лия заявила, что она не поддерживает связь с избранницей своего отца Верой Брежневой. Конфликтов, по ее словам, между ними не было.

"С Верой мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", – говорила Лия.

Напомним, что Лия Меладзе приняла участие в новом сезоне шоу "Голос країни". Она пришла на слепые прослушивания и исполнила песню "Hallelujah". 17-летняя певица смогла развернуть все четыре судейских кресла, тем самым став участницей проекта. Лия отправилась в команду Нади Дорофеевой.

Коротко о знаменитостях:

Лия Меладзе – дочь Константина Меладзе и его бывшей жены Яны Сумм. Родилась 29 февраля 2004 года в Киеве. Лия – средний ребенок. У нее есть старшая сестра Алиса, которая родилась в 2000 году, и брат Валерий, который младше Лии на год. Родители развелись в 2013 году. Дети остались жить в столице Украины с матерью.

Константин Меладзе – 58-летний советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер. Родом из Батуми (Грузия). Есть младший брат Валерий Меладзе, известный певец. Константин в 2015 году женился на 39-летней украинской поп-певице Вере Брежневой.

Вера Брежнева (настоящая фамилия Киперман) – 39-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Лия Меладзе намекнула, что нашумевшее платье за 1200 евро с презентации проекта "Голос країни-12" принадлежит ее матери.