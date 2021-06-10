Бразильянку назвали самой высокой девушкой: как она живет. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Бразильянку назвали самой высокой девушкой: как она живет. Фото

26-летняя модель Элисан Силва из Бразилии отличается своим ростом более двух метров и таким образом является самой высокой в семье. Девушка начала стремительно расти из-за необнаруженной опухоли гипофиза.

Как стало известно, бразильянка даже выше своего мужа – 31-летнего Францинальдо да Силва Карвалью, рост которого составляет 1,5 м. Изменения в организме Элисан начались еще с 10 лет. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в школьном возрасте Элисан начала ощущать сильную боль в костях и голове. В 10 лет ее рост был уже более 1,5 м и девочку повели в больницу.

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В результате у бразильянки обнаружили доброкачественную опухоль гипофиза, которая ускорила гормон роста. В школе над ней многие издевались, так как она отличалась от своих сверстников, и девочка решила бросить учебу.

Как выглядит самая высокая девушка Бразилии
Девушка самая высокая в семье

В 2011 году Элисан познакомилась со своим мужем, и, несмотря на большую разницу в росте, они почувствовали связь и мгновенно влюбились. Францинальдо принял ее такой, какая она есть. Пара поженилась в 2015-ом и у них родился сын Анджело, которому сейчас три года.

В 2011 году Элисан познакомилась со своим мужем
Девушка в прекрасных отношениях с мужем

На данный момент Элисан усердно работает над тем, чтобы стать профессиональной моделью – это ее мечта с 15 лет.

"Я научилась любить себя за свой уникальный рост, потому что нет никого, кто мог бы сравниться со мной, и я думаю, что это классно", – добавила бразильянка.

Бразильянка со своим супругом
Девушка выше своих родственников
На данный момент Элисан усердно работает над тем, чтобы стать профессиональной моделью

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, рост жительницы Великобритании Софи Холлинз внесен в Книгу рекордов Гиннеса: в ее 12 лет он составляет 189 см. Это по праву принесло ей звание самой высокой девочки в мире.

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