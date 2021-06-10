Бразильянку назвали самой высокой девушкой: как она живет. Фото

26-летняя модель Элисан Силва из Бразилии отличается своим ростом более двух метров и таким образом является самой высокой в семье. Девушка начала стремительно расти из-за необнаруженной опухоли гипофиза.

Как стало известно, бразильянка даже выше своего мужа – 31-летнего Францинальдо да Силва Карвалью, рост которого составляет 1,5 м. Изменения в организме Элисан начались еще с 10 лет. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в школьном возрасте Элисан начала ощущать сильную боль в костях и голове. В 10 лет ее рост был уже более 1,5 м и девочку повели в больницу.

Видео дня

В результате у бразильянки обнаружили доброкачественную опухоль гипофиза, которая ускорила гормон роста. В школе над ней многие издевались, так как она отличалась от своих сверстников, и девочка решила бросить учебу.

В 2011 году Элисан познакомилась со своим мужем, и, несмотря на большую разницу в росте, они почувствовали связь и мгновенно влюбились. Францинальдо принял ее такой, какая она есть. Пара поженилась в 2015-ом и у них родился сын Анджело, которому сейчас три года.

На данный момент Элисан усердно работает над тем, чтобы стать профессиональной моделью – это ее мечта с 15 лет.

"Я научилась любить себя за свой уникальный рост, потому что нет никого, кто мог бы сравниться со мной, и я думаю, что это классно", – добавила бразильянка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, рост жительницы Великобритании Софи Холлинз внесен в Книгу рекордов Гиннеса: в ее 12 лет он составляет 189 см. Это по праву принесло ей звание самой высокой девочки в мире.