Босиком по крышам: очаровательная Анджелина Джоли отдохнула в Венеции. Фото

Голливудская звезда Анджелина Джоли в полной мере наслаждается летом. Актриса отправилась в отпуск по Европе: после Парижа, где она посетила школу пчеловодов и сходила на шопинг с детьми – Джоли уехала в Венецию в компании своего друга уличного художника JR.

Актриса прогулялась венецианскими улочкам и даже крышами, где устроила фотосессию. Снимки в Instagram опубликовал JR. В итальянский город Анджелина добралась весьма романтичным способом – на поезде "Восточный экспресс".

Анджелина выгуляла в Венеции свой любимый тренч от Dior.

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Знаменитость позировала для фотографа на одной из черепичных крыш города.

На кадрах многодетная мама непринужденно позирует в свободном платье босиком и широко улыбается.

К слову, актриса хорошо знает город, поскольку переезжала туда во время съемок фильма "Турист" в 2010 году. Его снимали как в Париже, так и в Венеции.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джоли подала в суд иск об отмене запрета на осуществление финансовых операций с имуществом, которым она владела с бывшим мужем Брэдом Питтом.