Босиком по крышам: очаровательная Анджелина Джоли отдохнула в Венеции. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Босиком по крышам: очаровательная Анджелина Джоли отдохнула в Венеции. Фото

Голливудская звезда Анджелина Джоли в полной мере наслаждается летом. Актриса отправилась в отпуск по Европе: после Парижа, где она посетила школу пчеловодов и сходила на шопинг с детьми – Джоли уехала в Венецию в компании своего друга уличного художника JR.

Актриса прогулялась венецианскими улочкам и даже крышами, где устроила фотосессию. Снимки в Instagram опубликовал JR. В итальянский город Анджелина добралась весьма романтичным способом – на поезде "Восточный экспресс".

Анджелина выгуляла в Венеции свой любимый тренч от Dior.

Джоли и JR в Восточном экспрессе.
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Джоли выходит из Восточного экспресса .

Знаменитость позировала для фотографа на одной из черепичных крыш города.

Актриса позирует на крыше .
Анджелина Джоли на закате в Венеции .

На кадрах многодетная мама непринужденно позирует в свободном платье босиком и широко улыбается.

Голливудская звезда прогулялась по крышам Венеции.
Анджелина с JR в Венеции.

К слову, актриса хорошо знает город, поскольку переезжала туда во время съемок фильма "Турист" в 2010 году. Его снимали как в Париже, так и в Венеции.

Джоли общается с JR.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джоли подала в суд иск об отмене запрета на осуществление финансовых операций с имуществом, которым она владела с бывшим мужем Брэдом Питтом.

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