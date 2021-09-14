Борщ от личного повара и дом у моря: Лобода рассказала о жизни за границей

Певица Светлана Лобода два года назад переехала в Европу. Дом певицы находится у моря в одной из стран Европы – в какой именно она, правда, не говорит.

О своей заграничной жизни артистка рассказала журналу "Отдохни". Самым большим преимуществом переезда Светлана считает конфиденциальность, ведь в другой стране мало кто знает ее как певицу. Помогают скрываться также защитные маски.

Видео дня

"Дом на берегу моря был моей детской мечтой. Я в каком-то смысле благодарна всем карантинам за то, что появилось больше времени на детей, семью и любимого человека", – признается исполнительница.

Светлана рассказывает, что в стране, где она проживает, можно легко объясниться на английском. Это дало ей дополнительный стимул подтянуть свой уровень языка.

В доме звездного семейства есть свой шеф-повар. Он не дает артистке забыть вкус украинских блюд, в частности борща. Самой Светлане не хватает времени на то, чтобы регулярно готовить для родных.

"Готовка меня расслабляет и дает переключиться. Честно скажу, что мне не часто удается этим заниматься. Недавно к нам приезжали друзья, и однажды утром я приготовила всем завтрак".

Ранее Лобода рассказывала, что осенью ее старшая дочь Евангелина пойдет в американскую школу, которая расположена недалеко от дома. Также известно, что соседи артистки – россияне.

В собственности певицы есть еще один дом под Киевом, о котором OBOZREVATEL писал ранее, а также трехкомнатная квартира в Москве.