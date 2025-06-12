Боролся со страшной болезнью: умер концертный гитарист 'Океана Эльзы'

В четверг, 12 июня, стало известна трагическая новость. Умер концертный гитарист "Океана Эльзы" Гриша Чайка. До последнего он боролся со страшной болезнью.

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Об этом сообщили в Instagram группы. В мае 2025 года у харьковского музыканта диагностировали онкологию. Тогда друзья и близкие объявили сбор в его поддержку.

"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы "4АЙКА", участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет", – говорится в публикации.

Последние месяцы мужчина болел лейкозом.

"Он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг, Гриша Чайка", – обратились к коллеге артисты.

Болезнь

Месяц назад, 11 мая, в своих соцсетях музыкант поделился, что у него обнаружили онкологическое заболевание – рак крови.

Последний пост мужчина выложил 10 июня. В нем он рассказывал, что сейчас на восстановлении после второй химиотерапии. Также он поделился проблемой, что не хватает доноров крови. И просил всех неравнодушных присоединиться и сдать кровь.

Что известно о музыканте

Родился 13 сентября 1977 года.

В 2000 году Гриша Чайка основал группу 4АЙКА. С 2015 года он работал сессионным гитаристом и гитарным техником в группе Океан Эльзы. Был участником коллективов Sunsay и Kislorod.

Гриша Чайка участвовал в концертных выступлениях и творческих процессах многих украинских музыкальных проектов.

12 июня также стало известно о том, что оборвалась жизнь американского певца, автора песен и лидера известной попрок-группы The Beach Boys Брайана Уилсона. Знаменитости было 82 года.

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