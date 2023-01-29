Больше не брюнетка: Маган Фокс кардинально сменила имидж. Фото

Известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс решила кардинально изменить имидж. Одна из самых знаменитых жгучих брюнеток мирового шоу-бизнеса осветлила волосы.

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Снимками с обновленной прической Фокс поделилась в своих InstaStories, чем шокировала поклонников. Волосы звезды стали не только светлее, но и короче.

Более того, у Меган появилась трендовая челка.

Фанаты предполагают, что одна из самых сексуальных знаменитых брюнеток преобразилась для очередной роли, а после съемок вернется к своему привычному образу. Впрочем, сама актриса изменение имиджа никак не прокомментировала.

Теперь подписчики 36-летней звезды "Трансформеров" и "Черепашек-ниндзя" привыкают к ее удлиненному блондинистому каре.

Как писал OBOZREVATEL, американский актер Роберт Дауни младший не так давно ошарашил фанатов неожиданной сменой имиджа – он побрился налысо. А на днях звезда супергеройских фильмов Marvel выступал в Лос-Анджелесе на третьем ежегодном благотворительном концерте Metallica. Снимки с мероприятия облетели сеть, а интернет-пользователи под ними пишут, что не узнали своего кумира из-за его новой прически – его спутали с Брюсом Уиллисом.

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